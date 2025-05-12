İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O Ses Türkiye 2024-2025 sezonu, büyük final gecesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen müzik yarışmasında heyecan doruğa ulaşırken, 16 finalist son kez sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in takımlarındaki yarışmacılar, şampiyonluk ve büyük ödül için izleyicilerin takdirine sunuldu. Peki, O Ses Türkiye kim kazandı, şampiyon kim oldu, büyük ödül ne? İşte, O Ses Türkiye şampiyonu olan yarışmacı ve jüri üyesine dair gelişmeler.