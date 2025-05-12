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Haberler Yaşam İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:01 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:02

İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu! TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Gökhan Özoğuz'un 4, Beyazıt Öztürk'ün 5, Hadise'nin 4, Melike Şahin'in 3 yarışmacısı büyük ödül ve şampiyonluk unvanı için son kez sahne aldı. Yarışmanın sıkı takipçileri "O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu, hangi yarışmacı?" sorularına yanıt arıyor. Seyircilerin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan yarışmacı ve jüri üyesi gecenin şampiyonu oldu. Peki; 11 Mayıs O Ses Türkiye kim kazandı, şampiyon kim oldu, büyük ödül ne? İşte, tüm detaylar.

İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O Ses Türkiye 2024-2025 sezonu, büyük final gecesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi. TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen müzik yarışmasında heyecan doruğa ulaşırken, 16 finalist son kez sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin'in takımlarındaki yarışmacılar, şampiyonluk ve büyük ödül için izleyicilerin takdirine sunuldu. Peki, O Ses Türkiye kim kazandı, şampiyon kim oldu, büyük ödül ne? İşte, O Ses Türkiye şampiyonu olan yarışmacı ve jüri üyesine dair gelişmeler.

İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O SES TÜRKİYE'DE FİNAL GÜNÜ

O Ses Türkiye'de Şubat ayında başlayan mücadele bu akşam sona erdi. 2024- 2025 sezonu O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu.

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İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

O Ses Türkiye'de toplamda 16 yarışmacı arasından son ikiye kalan isimler Mert, Funda olmuştu.

İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O SES TÜRKİYE KİM KAZANDI?

O Ses Türkiye'nin 2024-2025 sezon finalinde şampiyon belli oldu.

Final gecesinin sonunda bu sezonun birincisi Gökhan'ın takımından MERT ÖZER oldu.

İŞTE ŞAMPİYON OLAN İSİM! O Ses Türkiye 2025 Şampiyonu kim oldu, hangi jürinin takımı kazandı?

O SES TÜRKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

O Ses Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda birinci olan yarışmacılar araba kazanmıştı. Bu sezonki büyük ödül ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Belli olunca habere eklenecektir.