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Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:05 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:05

O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler

Türkiye'nin sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Gökhan'ın takımında yer alan ve görme engeline rağmen güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mert Özer, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi oldu. Sahnedeki performansıyla hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not alan Özer, finaldeki başarısıyla adeta fark yarattı. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mert Özer'in hayatı ve merak edilen biyografisi…

O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler

O Ses Türkiye 2025 sezonunun şampiyonu belli oldu. Gökhan'ın takımında yer alan ve görme engeline rağmen etkileyici sesiyle büyük beğeni toplayan Mert Özer, finale damga vurarak birinciliğe ulaştı. Peki, O Ses Türkiye birincisi Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte genç yeteneğe dair merak edilenler…

O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU MERT ÖZER KİMDİR?

18 yaşında olan Mert Özer, lise son sınıf öğrencisi. Mert'in nereli olduğu net olarak açıklanmasa da şu an İstanbul'da yaşadığı ve ailesinin de burada bulunduğu biliniyor. Müzik yolculuğunda ailesinden manevi destek alan Mert'in hayatı, genç yaşına rağmen başarılarla dolu.

Görme engelli olmasına rağmen sahneye çıktığında büyük bir özgüven ve duygusal derinlik sergileyen Mert, "Küçüklüğümden beri O Ses Türkiye'yi izliyorum, burada olmak en büyük hayalimdi" diyerek müziğe olan tutkusunu ifade etti.

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O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler

MERT ÖZER KENDİSİ İÇİN NE DEDİ?

''Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim. Dördünüzün dönmesinden dolayı çok şaşırdım, çok heyecanlıyım. Seçimimi spontane olarak yapmak istedim. Biliyordum seçmenin zor olacağını ama dördünüz birden dönünce iyice zor oldu. Ben çok heyecanlıyım''