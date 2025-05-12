O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU MERT ÖZER KİMDİR?

18 yaşında olan Mert Özer, lise son sınıf öğrencisi. Mert'in nereli olduğu net olarak açıklanmasa da şu an İstanbul'da yaşadığı ve ailesinin de burada bulunduğu biliniyor. Müzik yolculuğunda ailesinden manevi destek alan Mert'in hayatı, genç yaşına rağmen başarılarla dolu.

Görme engelli olmasına rağmen sahneye çıktığında büyük bir özgüven ve duygusal derinlik sergileyen Mert, "Küçüklüğümden beri O Ses Türkiye'yi izliyorum, burada olmak en büyük hayalimdi" diyerek müziğe olan tutkusunu ifade etti.