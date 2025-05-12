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O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:05
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:05
O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mert Özer hakkında merak edilenler
Türkiye'nin sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Gökhan'ın takımında yer alan ve görme engeline rağmen güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Mert Özer, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi oldu. Sahnedeki performansıyla hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not alan Özer, finaldeki başarısıyla adeta fark yarattı. Peki, O Ses Türkiye şampiyonu Mert Özer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mert Özer'in hayatı ve merak edilen biyografisi…