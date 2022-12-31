O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturduğu yarışmada birçok ünlü isim sahne alacak. Programda sahne alan konuk yarışmacılar, dört jüri üyesinden birini seçerek takımına dahil olacak. Seyircilerin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise gecenim şampiyonu olacak. Bu noktada ise izleyiciler, ''O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı…