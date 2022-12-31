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Haberler Yaşam O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 22:12 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 22:12

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?

O Ses Türkiye Yılbaşı şampiyonu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye 2023 yılbaşı özel bölümüyle ekranlara geldi. Jüri koltuğunda Yıldız Tilbe, Ebru Güneş, Murat Boz ve Seda Sayan'ın oturduğu yarışmada birçok ünlü isim sahne alacak. Programda sahne alan konuk yarışmacılar, dört jüri üyesinden birini seçerek takımına dahil olacak. Seyircilerin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise gecenim şampiyonu olacak. Bu noktada ise izleyiciler, ''O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı…

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?

O Ses Türkiye 2023 yılbaşı şampiyonu kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışmalarından olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programın özel bölümüne spor camiasından sinemaya kadar birbirinden ünlü isim konuk oldu. Sahne alan yıldızlar, şarkı performanslarını sergileyecek ve akabinde seyirciler 1 ile 10 arasında değerlendirme yapacak. Gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise şampiyon olacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, detaylar.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu henüz belli olmadı. Kazanan isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI

O Ses Türkiye yılbaşı programında birbirinden ünlü isimler sahne alıyor. İşte o isimler;

Nelishan Atagül-Kadir Doğulu, Ebru Şahin, Ayça Ayşin Turan, Alina Boz, Chaby, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nilsu Berfin Aktaş, Cemal Can Seven, Danla Bilic, Talat Bulut, Cemre Baysel, Şafak Sezer, Bestemsu Özdemir, Onur Buldu, Melis Sezen, Büşra Pekin, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Berfu-Eser Yenenler Hazal Subaşı.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?

EDİS VE KÖFN DE SAHNEDE OLACAK

Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın oturduğu programda Edis ve Köfn de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Ayrıca Eser Yenenler- Berfu Yenenler çifti de özel gösterilerini sergileyecek.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı?
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