O Ses Türkiye 2023 yılbaşı şampiyonu kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışmalarından olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programın özel bölümüne spor camiasından sinemaya kadar birbirinden ünlü isim konuk oldu. Sahne alan yıldızlar, şarkı performanslarını sergileyecek ve akabinde seyirciler 1 ile 10 arasında değerlendirme yapacak. Gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise şampiyon olacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2023 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, detaylar.