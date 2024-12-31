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Haberler Yaşam O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:39

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

O ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün ardından şampiyon jüri üyesi belirleniyor. Bir yılbaşı geleneği olarak ekranlara gelen O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin performansları yılbaşı gecesine renk katarken gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi akşamın şampiyonu oluyor. Jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola var. Peki; O Ses Türkiye kim kazandı, yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2025 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, yanıtı…

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sunacağı gecede, Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Performanslarını sergileyen sanatçılar için seyirciler 1 ile 10 arasında değerlendirme yapacak. Seyircilerin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise gecenin şampiyonu olacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2025 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, detaylar...

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2043 Pazar akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geliyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu olan jüri üyesi gecenin sonunda belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

2025 O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Acun Ilıcalı'nın sunacağı, Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

O SES TÜRKİYE KONUKLARI
MERT TURAK
BERİL POZAM - ERSİN ARICI
ESRA BİLGİÇ
BARIŞ KILIÇ
MİNA DEMİRTAŞ
DİREN POLATOĞULLARI

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ
BERFU - ESER YENENLER
ALEYNA TİLKİ
DENİZ BAYSAL - BARIŞ YURTÇU
NALET BEBE
BURAK KUT

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