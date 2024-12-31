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O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
16:39
O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?
O ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün ardından şampiyon jüri üyesi belirleniyor. Bir yılbaşı geleneği olarak ekranlara gelen O Ses Türkiye 2025 yılbaşı özel bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin performansları yılbaşı gecesine renk katarken gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi akşamın şampiyonu oluyor. Jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve ilk kez programa katılan Ezgi Mola var. Peki; O Ses Türkiye kim kazandı, yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2025 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, yanıtı…