O Türkiye’nin kaplumbağa kurtarıcısı! Kan kusarak ölmesinler diye mücadele ediyor!

"SIRTIMDA ONLAR İÇİN SU TAŞIDIM!"

Erbil, ilk olarak dağların meskeni, ağaçların dostu, kaplumbağaların ise demiryolunda yoldaşı olduğunu anlatıyor. Kaplumbağalardan söz açılınca gözyaşlarına hâkim olamıyor Erbil.

Sesi titreyerek anlatmaya başlıyor: "Ahmetli'nin Salihli'nin Turgutlu'nun dağlarına ve Turgutlu-Alaşehir demiryoluna sıralı olmak üzere toplamda 10 bin civarı ağaç diktim. Şu an o güzergâhta 40 yıllık ağaçlar yol boyunca dizili. Bütün bunları ise mesai saatlerimin dışında yaptım. Emekli oldum ama hâlâ gidip yangın şeritleri açarım. Yaya yol kontrolüne gittiğimde ise gözüm hep kaplumbağalarda olurdu, hâlâ raylarda gözlerim... Güneşin kavurucu sıcaklığında, rayların ateş parçası olduğu demiryolu güzergâhında, taşların sıcaklığının üzerinde kilometrelerce yavaş yavaş yürüyen kaplumbağaların kan kusa kusa ölmelerine şahit oldum. Demiryolu yol kontrol memurluğu yaptığım dönem yol için sırt çantama kendim için iki litrelik su taşıdıysam, onlar için de iki litrelik su taşırdım, ölmesinler diye..."