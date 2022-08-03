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O Türkiye’nin kaplumbağa kurtarıcısı! Kan kusarak ölmesinler diye mücadele ediyor!
Giriş Tarihi: 03.08.2022 10:03
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
10:03
O Türkiye’nin kaplumbağa kurtarıcısı! Kan kusarak ölmesinler diye mücadele ediyor!
Demiryolu yol kontrol memurluğundan emekli Mehmet Erbil, tam bir doğa tutkunu. Manisa dağlarına ve demiryolu güzergâhına 10 bin civarında ağaç dikti. Bununla da yetinmedi, kendini kaplumbağalara adadı. O, çiftçilerin tarlalarına zarar vermemesi için demiryoluna bıraktığı, demiryolundan çıkamayan, kilometrelerce yürümek zorunda kalan, güneşin kavurucu sıcaklığından etkilenen kaplumbağaların kan kusarak ölmemesi için mücadele etti, binlercesini kurtardı. Emekli olsa dahi onun gözü hâlâ raylarda, 'bir kaplumbağa daha kurtarabilir miyim?' derdinde! 30 yıllık meslek hayatında binlerce kaplumbağanın kurtarıcısı olan, kaplumbağaların kahramanı Mehmet Erbil SABAH'a konuştu...