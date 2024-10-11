Giriş Tarihi: 11.10.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024
15:27
Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen 26 yaşındaki Merve Menteş, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gelinlik yerine kefen giyen genç kadın, evinin önünde kılınan namaz sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin nişanlısı ve babasının ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze namazına, fabrika sahibi de katıldı. İşte kahreden olayın detayları…