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Giriş Tarihi: 11.10.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:27

Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve 1 ay sonra düğünü olacağı öğrenilen 26 yaşındaki Merve Menteş, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gelinlik yerine kefen giyen genç kadın, evinin önünde kılınan namaz sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Merve'nin nişanlısı ve babasının ayakta durmakta güçlük çektiği cenaze namazına, fabrika sahibi de katıldı. İşte kahreden olayın detayları…

İHA
Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!

Korkunç patlama Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana geldi.

Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!

15 Eylül Pazar günü gerçekleşen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

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Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!

İtfaiye ekiplerince devam eden soğutma çalışmaları esnasında fabrika içerisinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!

Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı.

Oba Makarna’daki patlamada ağır yaralanmıştı: Merve Menteş gelinlik yerine kefen giydi!

Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden 24 yaşındaki Güven Albayrak'ta 25 gün sonra Düzce'de toprağa verildi.

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