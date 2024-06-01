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OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
11:11
OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?
MEB tarafından 2 Haziran günü uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi için puan hesaplama işlemleri gündemde olacak. Öğrencilerin merak ettikleri arasında Ortaöğretim Başarı Puanı OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir gibi sorular var. LGS sınavında kaç net kaç puan sorusuna yanıt arayan adaylar, okul başarı puanı etkisini de sorguluyor. Hedefledikleri lise özelinde hesapları değerlendiren adaylar araştırmalara başladı. Peki; 2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı? İşte, yanıtlar...