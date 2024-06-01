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Haberler Yaşam OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:11

OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

MEB tarafından 2 Haziran günü uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi için puan hesaplama işlemleri gündemde olacak. Öğrencilerin merak ettikleri arasında Ortaöğretim Başarı Puanı OBP LGS'ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir gibi sorular var. LGS sınavında kaç net kaç puan sorusuna yanıt arayan adaylar, okul başarı puanı etkisini de sorguluyor. Hedefledikleri lise özelinde hesapları değerlendiren adaylar araştırmalara başladı. Peki; 2024 LGS puanına okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı? İşte, yanıtlar...

OBP LGS’ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

Liselere Geçiş Sistemi MEB sınav merkezlerince gerçekleştikten sonra gündemde puan hesaplama işlemleri olacak. Bu noktada ham puanlarının yanı sıra Ortaöğretim Başarı Puanlarını da değerlendiren adaylar OBP LGS'ye dahil edilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Sınav uygulama ve değerlendirme kılavuzu ile değerlendirilen okul başarı puanı LGS puanına dahil mi merak konusu. Peki; 2024 LGS'ye okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, ne kadar getirir? İşte, detaylar...

OBP LGS’ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

LGS SINAV SAATİ, SÜRESİ VE SORU SAYISI

2 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavı sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor ve öğrencilere toplamda 90 soru yöneltiliyor.

Sözel alandaki 50 soru için adaylara 75 dakika süre veriliyor. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona eriyor.

İkinci oturum olan sayısal alandaki 40 soru için 80 dakika süre veriliyor. 11:30'da başlayan oturum matematik ve fen bilimleri derslerini kapsıyor.

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OBP LGS’ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Sınavda alt teste ait ham puan, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Buna göre her 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

OBP LGS’ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

LGS KAÇ NET KAÇ PUAN?

LGS puan hesaplamasında yüzdelik dilim ve standart sapma uygulamaları esas alınır. Bu noktada katsayılara göre yapılacak değerlendirme ile doğru yanıt verilen soru özelinde puan değişiklik gösterebiliyor. İşte, katsayıları:

OBP LGS’ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

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