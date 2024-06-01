OBP LGS’ye dahil edilecek mi, ne kadar getirir? 2024 MEB kılavuzu ile LGS puanına okul başarı puanı ekleniyor mu, OBP var mı?

Liselere Geçiş Sistemi MEB sınav merkezlerince gerçekleştikten sonra gündemde puan hesaplama işlemleri olacak. Bu noktada ham puanlarının yanı sıra Ortaöğretim Başarı Puanlarını da değerlendiren adaylar OBP LGS'ye dahil edilecek mi sorusuna yanıt arıyor. Sınav uygulama ve değerlendirme kılavuzu ile değerlendirilen okul başarı puanı LGS puanına dahil mi merak konusu. Peki; 2024 LGS'ye okul puanı ekleniyor mu, OBP var mı, ne kadar getirir? İşte, detaylar...