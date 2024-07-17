Haberler
Yaşam
OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
13:54
OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ortaöğretim Başarı Puanı OBP nedir, ne işe yarar? sorusu gündeme geldi. Lisenin ardından yükseköğrenime geçecek adayları ilgilendiren konuların en başında gelen OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Tercih işlemi sırasında öğrencilerin üniversite sınavı puanını yanı sıra OBP'de ekleniyor. Peki 2024 YKS'ye OBP puanı eklendi mi?