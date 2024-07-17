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Haberler Yaşam OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi
Giriş Tarihi: 17.07.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 13:54

OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ortaöğretim Başarı Puanı OBP nedir, ne işe yarar? sorusu gündeme geldi. Lisenin ardından yükseköğrenime geçecek adayları ilgilendiren konuların en başında gelen OBP Ortaöğretim Başarı Puanı Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Tercih işlemi sırasında öğrencilerin üniversite sınavı puanını yanı sıra OBP'de ekleniyor. Peki 2024 YKS'ye OBP puanı eklendi mi?

OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi

YKS sonuçları belli oldu. Sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemlerini bekleyen adaylar OBP'ye dair detayları araştırmaya başladı. Adaylar OBP'ye dair detayları araştırmaya başladı. Peki, OBP nedir? OBP 2024 YKS puanına dahil edildi mi?

OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi

OBP NEDİR?
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin akademik başarılarını ölçen bir sistemdir. Öğrencilerin lise eğitimleri boyunca aldıkları derslerden aldıkları notlar, sınav başarıları ve diğer akademik performansları OBP'nin hesaplanmasında kullanılır.

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OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi

OBP YKS PUANINA DAHİL Mİ, EKLENDİ Mİ?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YKS kılavuzunda, her aday için hesaplanan OBP'nin; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına ekleneceği ve böylece adayların yerleştirme puanlarının hesaplanacağı bilgisi yer aldı. Buna göre sonuç sayfasında yer alan puanların içerisinde OBP'nin de yer aldığı sonucu çıkarılıyor.

OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi

OBP HESAPLAMA YÖNTEMİ
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

OBP NEDİR, NE İŞE YARAR? YKS puanına OBP dahil edildi mi? İşte OBP hesaplama yöntemi

OBP TYT'YE Mİ, AYT'YE Mİ EKLENİR?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

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