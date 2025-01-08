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OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
07:52
OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
2025 yılının ilk faiz kararı için dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Ocak ayına ilişkin faiz kararı, özellikle altın ve döviz yatırımcıları başta olmak üzere piyasalarda merakla bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ocak ayı toplantı takvimiyle birlikte kararın açıklanacağı tarih de netleşti. Son olarak aralık ayında alınan karar doğrultusunda politika faizi yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti. Peki, TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı hangi gün ve saatte açıklanacak? Piyasa beklentileri ve olası etkiler neler?