OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yıllık toplantı takvimine göre yılın ilk faiz kararı için yapılacak toplantının tarihini belirledi. Piyasalar ve yatırımcılar, faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini ya da artış gösterip göstermeyeceğini merakla bekliyor. Peki, TCMB'nin Ocak 2025 faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...