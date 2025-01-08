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Haberler Yaşam OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:52 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:52

OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 yılının ilk faiz kararı için dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Ocak ayına ilişkin faiz kararı, özellikle altın ve döviz yatırımcıları başta olmak üzere piyasalarda merakla bekleniyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ocak ayı toplantı takvimiyle birlikte kararın açıklanacağı tarih de netleşti. Son olarak aralık ayında alınan karar doğrultusunda politika faizi yüzde 47,50 seviyesine çekilmişti. Peki, TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı hangi gün ve saatte açıklanacak? Piyasa beklentileri ve olası etkiler neler?

OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), yıllık toplantı takvimine göre yılın ilk faiz kararı için yapılacak toplantının tarihini belirledi. Piyasalar ve yatırımcılar, faiz oranlarının düşüp düşmeyeceğini ya da artış gösterip göstermeyeceğini merakla bekliyor. Peki, TCMB'nin Ocak 2025 faiz kararı hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, merakla beklenen aralık ayı faiz kararını açıkladı.

Buna göre; TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 47,50'ye çekti.

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OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FAİZ indirim sürecini başlatan Merkez Bankası (TCMB), yeni yılda ilk faiz kararı toplantısını 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ŞUBAT AYINDA TOPLANTI YAPILMAYACAK!
Para Politika Kurulu şubat ayında toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı 6 Mart'ta düzenlenecek. Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan'da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak.

OCAK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası Ocak 2025 faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2025 TCMB PPK TOPLANTI TARİHLERİ

TCMB, PPK toplantılarını 23 Ocak, 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta gerçekleştirecek.

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