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Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
10:23
Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu
Diyarbakır'da sosyal medyadan tanıştığı ve kavga ederek ayrıldığı sevgilisi 29 yaşındaki M.O.'dan intikam almak için sosyal medyada açtığı sahte hesapla sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp 'tacizci' diye ifşa eden 28 yaşındaki Y.A. isimli kadın yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çaptırıldı.