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Haberler Yaşam Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 07.01.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:23

Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

Diyarbakır'da sosyal medyadan tanıştığı ve kavga ederek ayrıldığı sevgilisi 29 yaşındaki M.O.'dan intikam almak için sosyal medyada açtığı sahte hesapla sevgilisinin fotoğrafını paylaşıp 'tacizci' diye ifşa eden 28 yaşındaki Y.A. isimli kadın yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Hüseyin KAÇAR
Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

Diyarbakır'da esnaf olan M.O., yaklaşık 2 yıl önce sosyal medya üzerinden Y.A. isimli kadınla tanıştı. Kısa sürede sevgili olan genç çift, yaklaşık bir yıl süren birlikteliğin ardından evlenmeye karar verdi. M.O., evlenme teklifi edeceği gün Y.A.'nın daha önce evlenip boşandığını öğrendi.

Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

Cebindeki evlilik teklifi yüzüğü ile Y.A. ile buluşan M.O., sevgilisine 'neden bana evlenip boşandığını söylemedin' dedi. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavganın ardından Y.A., polise merkezine giderek, ayrıldığı sevgilisinin kendisini darp ve taciz ettiğini ileri sürdü.

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Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

M.O. darp nedeniyle adli para cezası alırken, taciz iddiası ispatlanamadı. Öfkesi bir türlü dinmeyen genç kadın, sosyal medya üzerinden sahte hesap açarak, M.O.'nun fotoğrafını paylaşıp, 'tacizci' diye yazdı. Bunun üzerine M.O. suç duyurusunda bulunduktan sonra Y.A. hakkında dava açıldı.

Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

Diyarbakır 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Y.A., son savunmasında darp edildiğini rapor alarak kanıtladığını, bölgede kamera olmadığı için tacizi kanıtlayamadığını söyledi.

Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

Yargılama sonucu Y.A., "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yayılması suçunu" işlediği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezanı çarptırıldı. M.O ise, "Buluşma sırasında evlenip, boşandığını öğrenince sinirlendim. Bana 'seni tacizci olarak ilan edeceğim' tehdidinde bulundu" dedi.

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