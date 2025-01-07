Öfkeli kadın, ayrıldığı sevgilisinin fotoğrafını paylaştı, ‘tacizci’ ilan etti! İftiraya verilen ceza belli oldu

Cebindeki evlilik teklifi yüzüğü ile Y.A. ile buluşan M.O., sevgilisine 'neden bana evlenip boşandığını söylemedin' dedi. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavganın ardından Y.A., polise merkezine giderek, ayrıldığı sevgilisinin kendisini darp ve taciz ettiğini ileri sürdü.