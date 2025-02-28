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Haberler Yaşam ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 09:36

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için adaylar, EGM'den gelecek duyuruyu bekliyor. 2025 yılında ilk kez yapılan Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar günü gerçekleşmişti. Aradan geçen 16 günün ardından sınava giren adaylar, ÖGG sonuçları için sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. Peki, ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçlarını bekleyen adaylar için süreç devam ediyor. 2025 yılı içinde düzenlenen ilk Özel Güvenlik Görevlisi sınavı, 9 Şubat'ta yapılmıştı. Sınavın tamamlanmasının ardından katılımcılar, sonuçların ne zaman duyurulacağını araştırmaya başladı. Peki, ÖGG 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Kılavuzda "28 Şubat sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir." ifadesi er aldı. Adaylar yazılı sınav sonucuna 03-05 Mart 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek.

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ÖGG 113. TEMEL EĞİTİM VE 89. YENİLEME EĞİTİMİ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları;

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx adresi üzerinden sınav adı seçildikten sonra TC kimlik numarası ve Güvenlik Kodu girildikten sonra görüntülenebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Silah Farkı sınavına giren adayların başarılı sayılabilmesi için yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav puanlarının toplamı en az 50 olmalıdır. Ayrıca, bu puan ile daha önce geçtikleri temel silahsız sınav puanının ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.

ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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