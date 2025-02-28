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ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
09:36
ÖGG SINAV SONUÇLARI BEKLENİYOR! Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı?
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları için adaylar, EGM'den gelecek duyuruyu bekliyor. 2025 yılında ilk kez yapılan Özel Güvenlik Görevlisi 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı, 9 Şubat Pazar günü gerçekleşmişti. Aradan geçen 16 günün ardından sınava giren adaylar, ÖGG sonuçları için sorgulama ekranı başında yerlerini aldı. Peki, ÖGG 113. Temel Eğitim sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?