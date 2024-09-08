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Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 16:42

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen ve 110. Dönem eğitimini tamamlayarak sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla duyuruları takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavın sonuç tarihi yayınlanan kılavuzda yer buldu. İşte EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar 25 Ağustos'ta düzenlenen sınava katılım gösterdi. Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları adayların araştırma konuları arasında yerini aldı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı hakkında duyurular.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ÖGG 110. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitim Sınavı sonuçları kılavuzda yer alan bilgiye göre 13 Eylül tarihinde adayların erişimine açılacak.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ÖGG 110. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları belirtilen tarihte aşağıdaki ekran üzerinden erişime açılacak.

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı

ÖGG SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda adaylara 100 soru yöneltildi. Her bir soru 1 puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Ayrıca silah farkı sınavına giren adaylara 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu yöneltildi. Bu sınav Silah farkı eğitimi almış olan adaylar tarafından yanıtlandı. Her sorunun iki puan olduğu bu sınav ise 50 puan üzerinden değerlendirilecek.

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