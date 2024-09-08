Giriş Tarihi: 08.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
16:42
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı
Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen ve 110. Dönem eğitimini tamamlayarak sınava giren adaylar, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla duyuruları takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavın sonuç tarihi yayınlanan kılavuzda yer buldu. İşte EGM 110. Dönem ÖGG sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı…