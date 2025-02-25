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Haberler Yaşam ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 14:22

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların heyecanla beklediği sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarih verdi. Sınava giren binlerce aday, sonuçların açıklanacağı günü merakla beklerken, EGM'den gelen duyuru süreci netleştirdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihine dair detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları için resmi duyuruyu yaptı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte EGM'nin verdiği tarih ve detaylar…

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların ve sonuçların tarihini duyurdu. Yıllık takvime göre, yılın ilk ÖGG sınavının sonuçları 28 Şubat 2025 tarihinde duyurulacak.

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ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025'İN İKİNCİ ÖGG SINAVI TARİHİ

Yılın ikinci ÖGG sınavı ise nisan ayında gerçekleştirilecek. 114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı tarihi 12 Nisan 2025 olarak belirlendi.

ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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