ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları için resmi duyuruyu yaptı. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte EGM'nin verdiği tarih ve detaylar…