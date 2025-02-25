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ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
14:22
ÖGG SINAV SONUÇ TARİHİ 2025 | EGM tarih verdi! ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların heyecanla beklediği sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarih verdi. Sınava giren binlerce aday, sonuçların açıklanacağı günü merakla beklerken, EGM'den gelen duyuru süreci netleştirdi. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihine dair detaylar…