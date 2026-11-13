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ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:50
ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Özel güvenlik sınavına katılan binlerce aday, başarı durumlarını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı sonuçları bekliyor.