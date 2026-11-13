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Giriş Tarihi: 13.11.2026 06:50

ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

24 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adayların sonuç heyecanı başladı. Özel güvenlik sınavına katılan binlerce aday, başarı durumlarını öğrenmek için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklayacağı sonuçları bekliyor.

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ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise adayların merak ettiği konuların başında geliyor. EGM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 123. dönem ÖGG sonuçlarının ilan edileceği gün belli oldu. İşte, detaylar...

ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 123. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 99. Dönem Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Kasım 2026 Cuma günü açıklanacak.

24 Ekim'de sınava giren adaylar, sonuçlar erişime açıldığında aldıkları puanı ve başarı durumlarını resmi sistem üzerinden kontrol edebilecek.

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ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında adayların sınav puanlarını Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi çevrim içi işlemler sistemi üzerinden sorgulaması bekleniyor.

Sorgulama sırasında adaylardan T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu gibi bilgiler isteniyor. Adayların sonuçlarını yalnızca EGM'nin resmi kanalları üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor.

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ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİLAHLI VE SİLAHSIZ ADAYLARIN SONUÇLARI

123. Dönem sınavında temel eğitim kapsamında silahlı, silahsız ve silah farkı eğitim türleri bulunurken yenileme eğitiminde de silahlı ve silahsız kategoriler yer alıyor. EGM'nin açıklamalarına göre özel güvenlik sınavlarının değerlendirme sistemi adayın eğitim türüne göre farklılık gösterebiliyor.

Özellikle silahlı sınava katılan adaylarda yazılı sınavın yanı sıra silah bilgisi ve uygulamalı atış değerlendirmesi de başarı hesabında dikkate alınıyor.

ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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