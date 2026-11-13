ÖGG sınav sonuçları sorgulama: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

SİLAHLI VE SİLAHSIZ ADAYLARIN SONUÇLARI

123. Dönem sınavında temel eğitim kapsamında silahlı, silahsız ve silah farkı eğitim türleri bulunurken yenileme eğitiminde de silahlı ve silahsız kategoriler yer alıyor. EGM'nin açıklamalarına göre özel güvenlik sınavlarının değerlendirme sistemi adayın eğitim türüne göre farklılık gösterebiliyor.

Özellikle silahlı sınava katılan adaylarda yazılı sınavın yanı sıra silah bilgisi ve uygulamalı atış değerlendirmesi de başarı hesabında dikkate alınıyor.