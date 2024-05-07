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Haberler Yaşam ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:41

ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimi ile gerçekleşen sınavın ardından ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav soruları ve cevap anahtarı ışığında puan hesaplama yapan adaylar bu kez kesin sonuçlar için 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihine odaklandı. Peki; 2024 ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...

ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

108. Dönem ÖGG sonuçları sorgulama için EGM duyuruları takip ediliyor. Özel Güvenlik sınav takviminde belirtilen sonuç tarihi için geri sayım başladı. Cevaplarını kontrol edenler tahmini puanlarını kesin sonuca dönüştürmek için bekliyor. Peki; 2024 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV SORULARI CEVAPLARI YAYIMLAND!

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 108. dönem ÖGG sınavı soruları ve cevapları yayımlandı.

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntüleniyor.

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ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖZEL GÜVENLİK 108. TEMEL EĞİTİM A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 108. TEMEL EĞİTİM B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 84. YENİLEME EĞİTİMİ A KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 84. YENİLEME EĞİTİMİ B KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

108. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

EGM kılavuzuna göre, yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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