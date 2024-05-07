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ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
16:41
ÖGG sınav sonuçları öğrenme tarihi! EGM ile 108. Dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan tarihinde gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimi ile gerçekleşen sınavın ardından ÖGG sonuçları sorgulama işlemleri bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav soruları ve cevap anahtarı ışığında puan hesaplama yapan adaylar bu kez kesin sonuçlar için 108. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklanma tarihine odaklandı. Peki; 2024 ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...