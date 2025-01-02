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ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
14:21
ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'nın 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından, adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. EGM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü erişime açıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. Peki, 112. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?