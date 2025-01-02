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Giriş Tarihi: 02.01.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:21

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı'nın 15 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmesinin ardından, adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. EGM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 112. Dönem ÖGG soruları ve cevapları, 17 Aralık 2024 Salı günü erişime açıldı. Güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi araştırıyor. Peki, 112. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

112. Dönem ÖGG sınav sonuçları için heyecan dorukta! Güvenlik görevlisi olmak için sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla bekliyor. Peki, 112. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, detaylar...

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

112. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

112. Temel Eğitim ve 88. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar yazılı sınav sonuçlarına 06-08 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 10 Ocak 2025 tarihinde duyurulacak.

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ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile görüntülenebilecek.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 112. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖGG SORULARI VE CEVAP ANAHTARI SORGULA 2024

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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