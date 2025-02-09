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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
15:32
ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen süreçte sınav sonuçları tarihi sorgulanıyor. Öte yandan 'ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?' sorusu da takip edilenler arasında. Peki; 113. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?