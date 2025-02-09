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Haberler Yaşam ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:32

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınavı 9 Şubat 2025 Pazar günü gerçekleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yürütülen süreçte sınav sonuçları tarihi sorgulanıyor. Öte yandan 'ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?' sorusu da takip edilenler arasında. Peki; 113. Dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

ÖGG sonuç tarihi EGM tarafından yayımlanan sınav kılavuzu ile öğreniliyor. ÖGNET sistemine girilecek yazılı ve uygulamalı sınav puanları ardından sonuçlar için geri sayım başlıyor. Peki; 113. Dönem Özel Güvenlik (ÖGG) sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 113. Temel Eğitim ve 89. Yenileme Eğitimi Sınav Kılavuzuna göre 9 Şubat Pazar günü gerçekleşen ÖGG sınavının sonuçlarının 28 Şubat günü adaylarla buluşması bekleniyor.

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Kılavuzda yer alan bilgilere göre sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarih 11 Şubat 2025.

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ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 113. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı?
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