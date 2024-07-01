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ÖGG soruları ve cevapları 2024 PDF sorgulanıyor: EGM 109. Dönem Özel Güvenlik ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
12:58
ÖGG soruları ve cevapları 2024 PDF sorgulanıyor: EGM 109. Dönem Özel Güvenlik ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitim Sınavı tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçları öncesinde puan hesabı yapabilmek ve kitapçıkları kontrol edebilmek adına ÖGG soruları ve cevapları PDF dosya araştırmasına çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav soruları her sınav sonrası gündeme geliyor. Peki; 2024 ÖGG soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır, nereden bakılır?