Giriş Tarihi: 25.08.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
10:03
ÖGG soruları ve cevapları TIKLA-GÖRÜNTÜLE linki! 2024 110. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF ekranı
Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 25 Ağustos Pazar günü gerçekleşiyor. Söz konusu sınavın ardından 110. Dönem ÖGG soruları ve cevapları araştırılıyor. 13 Eylül'de erişime açılacak sonuçlar öncesi adaylar ''ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı nasıl görüntülenir?'' soruları için arama geçmişlerinde yerini aldı. ÖGG soruları ve cevapları için tarih belli oldu. İşte, EGM 110. Dönem Özel Güvenlik sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı...