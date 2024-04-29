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ÖGG soruları ve cevapları TIKLA-SORGULA ekranı! 2024 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF indir
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
07:29
ÖGG soruları ve cevapları TIKLA-SORGULA ekranı! 2024 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF indir
Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Nisan günü gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar 108. Dönem ÖGG soruları ve cevapları için EGM duyurularına döndü. 100 sorunun sorulduğu sınavda sonuçlar beklenirken öncesinde puan hesaplamak adına ÖGG cevap anahtarı ve soru kitapçıkları takip ediliyor. Peki; Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, detaylar...