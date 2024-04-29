ÖGG soruları ve cevapları TIKLA-SORGULA ekranı! 2024 108. Dönem Özel Güvenlik ÖGG sınav soruları ve cevapları PDF indir

Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı için gözler EGM'de. Geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınavı ardından sonuç bekleyen adaylar öncesinde cevaplarını kontrol edecek. Bu noktada ÖGG soruları ve cevapları PDF indirme ve görüntüleme ekranı takip ediliyor. Peki; 108. Dönem ÖGG soruları yayımlandı mı, ne zaman ve nereden açıklanır?