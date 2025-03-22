Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.03.2025 21:50 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:50

OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü, farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı gerçekleştirecek. Başvuru süreci ve kontenjan dağılımı duyurulurken, adayların KPSSP94 puanı ile başvuru yapabileceği belirtildi. Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden online olarak alınacak.Peki, 2025 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte, sürece dair merak edilen detaylar…

OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sözleşmeli personel alımıyla ilgili açıklama yaptı. Kurum, şoför-operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım hizmetleri gibi çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere toplamda 3.477 destek personeli istihdam edecek.Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

OGM 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 2.674 (iki bin altı yüz yetmiş dört) adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 (Sekiz yüz üç) adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 (üç bin dört yüz yetmiş yedi) adet sözleşmeli destek personeli alınacak.

İşte, OGM personel alımı ilanında detaylar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

OGM 3.477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

3. Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ekte yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır

OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

2025 OGM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

OGM personel alımı başvuru tarihleri Orman Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Adaylar 17.03.2025 – 28.03.2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklar.

İlana başvurular son gün saat 23.59 itibarıyla son bulacak.

OGM 3477 personel alımı yapacak! Temizlik görevlisi, şoför... 2025 OGM personel alımı ne zaman, şartları neler?

ÖZEL ŞARTLAR

Destek Personeli (Şoför – Operatör)

1. Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

2. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3. Psikoteknik belgesine sahip olmak,

4. B Sınıfı sürücü belgesine en az 2 yıldır sahip olmak,

5. Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak,

6. Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

7. İhtiyaç halinde, alınacak operatörlük belgesi ile iş makinası ve araçları kullanılmasına engel durumu olmamak,

8. Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde şoför olarak görev yapmasına engel bir durumu olmadığı ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9. Son başvuru tarihi itibariyle 22 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

10. Cinsiyeti Erkek olmak.