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Haberler Yaşam OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:01 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 13:01

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 477 personel alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların bitmesinin ardından gözler OGM işçi alımı sonuçlarına çevrildi. E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiren başvurular KPSS94 puan türünden yapıldı. Peki, OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı başvuru sonuçları Mayıs ayına gelinmesiyle birlikte başvurularını gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine 2.674 adet Destek Personeli (Şoför – Operatör) ve 803 adet Destek Personeli (Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri) olmak üzere toplam 3477 adet sözleşmeli destek personeli alınacak. Peki, OGM 3477 personel alım sonuçları açıklandı mı?

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçların Mayıs ayı içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM BAŞVURU SONUCU NASIL SORGULANIR?

Orman Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği personel alımı sonuçları, kurumun resmi web sitesi olan www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecek. Başvuru sahiplerinden talep edilecek evrak listesi ise sonuç açıklamasıyla birlikte yayımlanacak.

Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?