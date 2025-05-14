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OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
13:01
OGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR! Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 bin 477 personel alımı başvuruları sona erdi. Başvuruların bitmesinin ardından gözler OGM işçi alımı sonuçlarına çevrildi. E-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiren başvurular KPSS94 puan türünden yapıldı. Peki, OGM işçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?