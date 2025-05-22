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Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 09:23

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı için duyurduğu 3.477 sözleşmeli personel alımı, binlerce aday tarafından büyük ilgi gördü. Başvurular, 28 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. Başta doğaya hizmet etmeyi amaçlayan adaylar olmak üzere, çok sayıda kişi bu alım sürecinde şansını denedi. Alımlar; temizlik, servis, evrak ve arşiv işleri, bakım personeli, şoför ve operatör gibi farklı unvanları kapsıyor. Şu anda başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, gözler sonuçların ne zaman ilan edileceğine çevrildi. Peki, OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2025 yılında 3.477 personel alımı için başvuruları tamamladı. Temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım, şoför ve operatör gibi kadrolara yerleştirme, KPSS B Grubu puan sıralamasına göre yapılacak. Sonuçlar OGM tarafından açıklanacak. Peki, OGM 2025 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular 28 Mart itibarıyla sona erdi.

Toplam 3.477 personelin istihdam edileceği bu alıma ilişkin başvuru sonuçlarının, Mayıs ayının son haftasında ya da Haziran ayı başlarında açıklanması bekleniyor.

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OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları adaylara ayrıca yazılı ya da e-posta yoluyla bildirilmeyecektir. Sonuçlar, Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden veya Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi (https://www.ogm.gov.tr) adresinden öğrenilebilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV ŞARTI ARANMAYACAK

Temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım hizmetleri, şoförlük ve operatörlük gibi pozisyonlara yapılacak personel alımlarında yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacaktır.

Atamalar, KPSS B Grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

Her ilde, başvuruda bulunan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip olanlardan başlanarak puan sıralamasına göre seçim yapılacaktır.

Puanların eşit olması durumunda ise; öncelikle diploma notu daha yüksek olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde mezuniyet tarihi daha eski olana, bu durumun da aynı olması durumunda yaşı daha büyük olan adaya öncelik verilecektir.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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