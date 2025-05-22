Haberler
Yaşam
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
09:23
OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 2025 yılı için duyurduğu 3.477 sözleşmeli personel alımı, binlerce aday tarafından büyük ilgi gördü. Başvurular, 28 Mart tarihi itibarıyla sona erdi. Başta doğaya hizmet etmeyi amaçlayan adaylar olmak üzere, çok sayıda kişi bu alım sürecinde şansını denedi. Alımlar; temizlik, servis, evrak ve arşiv işleri, bakım personeli, şoför ve operatör gibi farklı unvanları kapsıyor. Şu anda başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, gözler sonuçların ne zaman ilan edileceğine çevrildi. Peki, OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?