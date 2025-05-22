OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV ŞARTI ARANMAYACAK

Temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım hizmetleri, şoförlük ve operatörlük gibi pozisyonlara yapılacak personel alımlarında yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacaktır.

Atamalar, KPSS B Grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecektir.

Her ilde, başvuruda bulunan adaylar arasından en yüksek KPSS puanına sahip olanlardan başlanarak puan sıralamasına göre seçim yapılacaktır.

Puanların eşit olması durumunda ise; öncelikle diploma notu daha yüksek olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde mezuniyet tarihi daha eski olana, bu durumun da aynı olması durumunda yaşı daha büyük olan adaya öncelik verilecektir.