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OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr): OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
10:02
OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr): OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Orman Genel Müdürlüğü, 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuruları aldı. Bu kapsamda, binlerce aday 2.674 şoför ve operatör ile 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım personeli pozisyonları için yarıştı. Şimdi sırada merakla beklenen sonuçların açıklanması var. Peki; OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr).