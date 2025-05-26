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Haberler Yaşam OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr): OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 10:02

OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr): OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü, 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuruları aldı. Bu kapsamda, binlerce aday 2.674 şoför ve operatör ile 803 temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım personeli pozisyonları için yarıştı. Şimdi sırada merakla beklenen sonuçların açıklanması var. Peki; OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte OGM sonuç sorgulama ekranı (ogm.gov.tr).

OGM sonuç sorgulama ekranı ogm.gov.tr: OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü'nün 3.477 sözleşmeli destek personeli alımı için başvurular tamamlandı. Adaylar şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, sonuçlar Kariyer Kapısı ve OGM'nin resmi sitesi ogm.gov.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki, Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM sonuç sorgulama ekranı ogm.gov.tr: OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM 3477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları belli olmadı. Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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OGM sonuç sorgulama ekranı ogm.gov.tr: OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

OGM SONUÇ SORGULAMA

OGM sonuç sorgulama ekranı ogm.gov.tr: OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

OGM sonuç sorgulama ekranı ogm.gov.tr: OGM 3.477 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.