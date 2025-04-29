OGM sonuçları sorgulama ekranı (ogm.gov.tr) OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.