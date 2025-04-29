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Haberler Yaşam OGM sonuçları sorgulama ekranı (ogm.gov.tr) OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:57

OGM sonuçları sorgulama ekranı (ogm.gov.tr) OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başvuruların geçtiğimiz ay sonunda tamamlandığı OGM işçi alımında gözler sonuçlara çevrildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2.674 şoför, operatör ve 803 Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri olmak üzere toplam 3477 adet sözleşmeli destek personeli alımı gerçekleştiriliyor. Peki; OGM 3477 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM sonuçları sorgulama ekranı ogm.gov.tr OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM 3477 personel alımı sonuçları müracaat eden adaylar tarafından araştırılıyor. Başvuruları 17-28 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden alınan OGM işçi alımında gözler sonuçlara çevrildi. Yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Peki; OGM 3477 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

OGM sonuçları sorgulama ekranı ogm.gov.tr OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3477 PERSONEL ALIMI
Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Kura yöntemiyle gerçekleştirilen alımın sonuçları bekleniyor. Mayıs ayı içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor.

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OGM sonuçları sorgulama ekranı ogm.gov.tr OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
OGM sözleşmeli destek personeli alımı sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu veya Orman Genel Müdürlüğü internet sitesi ogm.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Yerleşmeye hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Orman Genel Müdürlüğü internet adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar yerleştirme hakkını kaybetmiş sayılır.

OGM sonuçları sorgulama ekranı ogm.gov.tr OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

OGM SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.

OGM SONUÇ SORGULAMA

OGM sonuçları sorgulama ekranı ogm.gov.tr OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

OGM yetkilileri, sürecin şeffaflık ve liyakat esasına göre yürütüldüğünü vurgularken, adaylara resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu