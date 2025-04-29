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OGM sonuçları sorgulama ekranı (ogm.gov.tr) OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:57
OGM sonuçları sorgulama ekranı (ogm.gov.tr) OGM 3.477 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Başvuruların geçtiğimiz ay sonunda tamamlandığı OGM işçi alımında gözler sonuçlara çevrildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2.674 şoför, operatör ve 803 Temizlik, Servis, Evrak, Arşiv ve Bakım İşleri olmak üzere toplam 3477 adet sözleşmeli destek personeli alımı gerçekleştiriliyor. Peki; OGM 3477 işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?