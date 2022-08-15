Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Eğitim Vakfı, büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova'da, Trabzon'da ve Ankara'da olmak üzere üç Kız Öğrenci Yurdunu hizmete açmıştır.

Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:

Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir.

Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler açıklanan TEV Eğitim (Üniversite) Bursu kriterlerini sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir.

Burslu başvuru yapmak isteyenlerin TEV Kız Öğrenci Yurt Bursu Başvuru Formunu doldurması ve açıklanan prosedürü takip etmesi gerekmektedir. Aşamalarla ilgili adaylara bildirim yapılmaktadır.