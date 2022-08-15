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Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:30

Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl düzenli olarak başarılı ancak maddi yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek oluyor. Bu yıl 55. kuruluş yıldönümünü kutlayan TEV, meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans, doktora, üstün başarı bursu ve kız öğrenci yurt bursu veriyor. TEV, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere vereceği burs ücretlerine zam yaptı. Buna göre ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek. İşte TEV bursu başvuru tarihleri, şartları ve tüm merak edilenler…

Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

Birçok kurum ve vakıf, maddi yardıma ihtiyaç duyan öğrencilere burs ödemesi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) da başarılı ancak desteğe ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlıyor. Meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans, doktora bursları ile üstün başarı bursu ve kız öğrenci yurt bursu veren TEV, burs ücretlerine yaklaşık yüzde 65 artış yaptığını duyurdu. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala TEV bursu başvuru tarihleri ve şartları da belli oldu. İşte 2022-2023 TEV bursu başvuru tarihleri, şartları ve burs ücretleri…

Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

TEV TARAFINDAN VERİLEN BURSLAR

Türk Eğitim Vakfı, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan,

Mesleki Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim Bursu

Üniversite öğrencilerine yükseköğrenim bursu

Yüksek lisans bursu

Geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla Üstün Başarı Bursu

Büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurt bursu vermektedir.

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Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yükseköğrenim, yüksek lisans, doktora burs başvuruları ile üstün başarı bursu başvurusu için adayların TEV internet sayfasından TEV Burs Başvuru Formu'nu doldurması ve açıklanan prosedüre göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

TEV lise burs başvurusu için adayların TEV internet sayfasından TEV Mesleki Ortaöğrenim Burs Başvuru Formu doldurması, yazıcıdan çıktısını alıp ilgili alanları doldurup imzalaması ve ek istenilen belgelerle birlikte okul müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Bursiyerleri öğretim kurumlarınca oluşturulan burs komisyonları TEV'in burs şartları doğrultusunda seçmektedir. Aday öğrencilere sınav aşamaları ile ilgili e-posta veya sms ile bildirim yapılacaktır.

Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Eğitim Vakfı, büyük kentlere üniversite öğrenimi için gelen genç kızların çağdaş, güvenli ve konforlu barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kız öğrenci yurtları projesini hayata geçirmiştir. Bu amaçla İzmir-Balçova'da, Trabzon'da ve Ankara'da olmak üzere üç Kız Öğrenci Yurdunu hizmete açmıştır.

Yurtlara iki tip başvuru yapılabilmektedir:

Ücretli barınmak için: Öğrencilere sağlıklı, güvenli barınma ve çalışma koşulları sunan yurtlarda kalmak için öğrenciler, payına düşen ücreti ödemektedir.

Burslu barınmak için: Başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler açıklanan TEV Eğitim (Üniversite) Bursu kriterlerini sağladıkları takdirde burslu (yurt ücreti ödemeden) kalmak üzere yurtlara başvuru yapabilmektedir.

Burslu başvuru yapmak isteyenlerin TEV Kız Öğrenci Yurt Bursu Başvuru Formunu doldurması ve açıklanan prosedürü takip etmesi gerekmektedir. Aşamalarla ilgili adaylara bildirim yapılmaktadır.

Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

TEV BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak). Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarısız ders olabilir.

Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

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