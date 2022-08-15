Öğrenciler dikkat! Aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek! Başvurular TEV üzerinden yapılacak

Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl düzenli olarak başarılı ancak maddi yardıma ihtiyacı olan öğrencilere destek oluyor. Bu yıl 55. kuruluş yıldönümünü kutlayan TEV, meslek lisesi, üniversite, yüksek lisans, doktora, üstün başarı bursu ve kız öğrenci yurt bursu veriyor. TEV, 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere vereceği burs ücretlerine zam yaptı. Buna göre ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık en düşük 575 TL, en yüksek 2.650 TL burs verilecek. İşte TEV bursu başvuru tarihleri, şartları ve tüm merak edilenler…