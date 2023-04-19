ÖĞRENCİLERE 1000 TL BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI 2023: Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, başvuru tarihleri belli mi?

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuru tarihleri, şartları ve ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalırken gözler öğrencilere bayram ikramiyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Öğrencilere bayram ikramiyesi tutarının 1000 TL olacağı belirtildi. Bu noktada ''1000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek, şartları neler, kimler alabilir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır, e-devlet üzerinden mi? İşte, Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvurusu hakkında ayrıntılı bilgiler...