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Haberler Yaşam Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik Resmi Gazete'de! İşte yeni dönemin ayrıntıları
Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 08:14

Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik Resmi Gazete'de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. İşte yeni dönemin detayları...

Hayrettin ŞAŞMAZ
Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te değişiklik Resmi Gazete’de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te değişiklik Resmi Gazete’de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

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Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te değişiklik Resmi Gazete’de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

OKUL KIYAFETLERİ EKONOMİK OLACAK, ÖZEL GÜN VE HAFTALARDA KUTLAMALAR İÇİN ÖZEL KIYAFET ALDIRILAMAYACAK

Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te değişiklik Resmi Gazete’de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler ise yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek.

Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te değişiklik Resmi Gazete’de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliklerine göre atölye, işçilik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliklerine uygun kıyafet giyecek.

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