Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik’te değişiklik Resmi Gazete’de! İşte yeni dönemin ayrıntıları

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.