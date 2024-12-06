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Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik Resmi Gazete'de! İşte yeni dönemin ayrıntıları
Giriş Tarihi: 06.12.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
08:14
Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik Resmi Gazete'de! İşte yeni dönemin ayrıntıları
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. İşte yeni dönemin detayları...