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Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
12:00
Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...
İnternette yayılan bir video, büyük bir şok etkisi yarattı. Filipinler'de çekildiği belirlenen videoda öğrenciler sınıflarında kafalarına taktıkları garip başlıklarla oturuyorlar. Ardındaki nedeni öğrenen kullanıcılar ise büyük şaşkınlık yaşadı.