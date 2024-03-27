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Haberler Yaşam Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 12:00

Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...

İnternette yayılan bir video, büyük bir şok etkisi yarattı. Filipinler'de çekildiği belirlenen videoda öğrenciler sınıflarında kafalarına taktıkları garip başlıklarla oturuyorlar. Ardındaki nedeni öğrenen kullanıcılar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...

Yaratıcı bir şekilde tasarlanan bu özel şapkaların, öğrencilerin sınav sırasında birbirlerinin kağıtlarına bakmalarını engellemek için tasarlandığı belirtiliyor.

Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...

Video, Filipinler'deki bir üniversitede kopya çekmeyi önlemek için alınan aşırı önlemleri gösteriyor.

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Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...

Sınav sezonu söz konusu olduğunda sınav kurullarının, okulların ve kolejlerin kopya çekmeyle mücadele edebilmesinin birçok yolu vardır.

Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...

Her okulda sınav esnasında kopya çekilmesini engellemek amacıyla farklı önlemler alınır.

Öğrencilerin sınıftaki görüntüleri herkesi şoke etti! Kafalarına geçirdikleri maskelerin asıl nedeni...

Ancak bu üniversite, öğrencilerin sınav sırasında birbirlerinin çalışmalarını kopyalamasını engellemek için oldukça ilginç ve farkı bir yaklaşım benimsemiş.

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