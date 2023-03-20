Haberler Yaşam YENİ AÇIKLAMA | 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK! 2023 MEB takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı

Giriş Tarihi: 20.03.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 20:32

YENİ AÇIKLAMA | 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK! 2023 MEB takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı

Öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atamaya ilişkin kadro ve branş dağılımı MEB tarafından duyurulacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada 45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 son dakika MEB 45 bin öğretmen ataması takvimi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...