Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YENİ AÇIKLAMA | 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK! 2023 MEB takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 20.03.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 20:32

YENİ AÇIKLAMA | 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK! 2023 MEB takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı

Öğretmen atama başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Atamaya ilişkin kadro ve branş dağılımı MEB tarafından duyurulacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar ise bu noktada 45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 son dakika MEB 45 bin öğretmen ataması takvimi ve konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA 2023: MEB 45 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler soruları son dakika açıklama sonrası gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Ataması yapılacak öğretmenlerin öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgesindeki illerde görevlendirileceği kaydedildi. Yapılan açıklama sonrası atama yapılacak kontenjan ve branşlar ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, başvuru nasıl yapılır? İşte, 2023 45 bin öğretmen atama takvimi, başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında ayrıntılı bilgiler…

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA 2023: MEB 45 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 45 bin öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA 2023: MEB 45 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA 2023: MEB 45 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ SON DAKİKA 2023: MEB 45 bin öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, şartları neler, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Özer, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

''Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.''

SON DAKİKA