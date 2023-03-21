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Haberler Yaşam SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:04

SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşecek olan 45 bin öğretmen atama başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. MEB 2023 atama takviminin yakında belli olması beklenirken branş ve kadro dağılımın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı 2023 atama takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvurusu ve kadro/branş dağılımına ilişkin tüm detaylar haberimizde!

SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan 45 bin öğretmen atama başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. MEB Atama takviminin yakında belli olması beklenirken branş ve kadro dağılımın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı 2023 atama takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvurusu ve kadro/branş dağılımına ilişkin tüm detaylar haberimizde!

SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Atama bekleyen öğretmenlere müjdeli haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 45 bin öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında öncelikli olarak afet bölgelerinde görevlendirme yapılacağını vurguladı.

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SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK!

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.

Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

ÖĞRETMEN ATAMA KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2023 Öğretmen atamaları takvimi henüz yayımlanmadı.

45 bin öğretmen takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması ve kadro branş dağılımının da kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Özer, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

''Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.''

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