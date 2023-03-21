Haberler Yaşam SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:04

SON DAKİKA: 45 bin öğretmen atanacak! Öğretmen atamaları ne zaman, hangi tarihte, başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 MEB Atama takvimi ve branş dağılımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamaları hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleşecek olan 45 bin öğretmen atama başvuruları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. MEB 2023 atama takviminin yakında belli olması beklenirken branş ve kadro dağılımın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki 45 bin öğretmen ataması ne zaman, başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı 2023 atama takvimi ile 45 bin öğretmen atama başvurusu ve kadro/branş dağılımına ilişkin tüm detaylar haberimizde!