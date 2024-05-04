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ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin'den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
13:48
ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin'den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Tekin merak edilen 'Ne kadar öğretmen atanacak?' sorusunu yanıtladı. Tekin, Pazartesi gününe işaret etti. İşte son dakika öğretmen ataması haberinin detayları...