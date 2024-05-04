ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin’den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

"DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYLE DEVAM EDECEK"

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi