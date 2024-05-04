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Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:48

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin'den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Tekin merak edilen 'Ne kadar öğretmen atanacak?' sorusunu yanıtladı. Tekin, Pazartesi gününe işaret etti. İşte son dakika öğretmen ataması haberinin detayları...

AA
ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin’den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, her ayın ilk cumartesi günü farklı illerde düzenlenen "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında bu kez Diyarbakır'daki öğretmenlerle merkez Sur ilçesinde tarihi İçkale Açık Hava Müzesi'nde bir araya geldi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin’den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

Bugüne kadar ikişer kez İstanbul ve Ankara'da olmak üzere Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sivas, İzmir ve 10'uncusu Diyarbakır'da gerçekleştirilen buluşmalarda Tekin, öğretmenlerle sohbet etti, istişarede bulundu.

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ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin’den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

Kadim mirası yansıtan şehirlerden biri olan Diyarbakır'da bulunmaktan mutlu olduğunu kaydeden Tekin, eğitimde rotalarını öğretmenlerle birlikte belirlediklerini söyledi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin’den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

"DERS SÜRELERİMİZ MEVCUT HALİYLE DEVAM EDECEK"

Yeni taslağa göre müfredatın sadeleştirildiği gerekçesiyle ders sürelerinin kısalıp kısalmayacağı konusunda bir soru üzerine Tekin, "Müfredat değişikliğinin ders sürelerine etkisi söz konusu değil. Bu anlamda ders saatlerinde herhangi bir artış veya azalma olmayacak. Ders sürelerimiz mevcut haliyle devam edecek." dedi

ÖĞRETMEN ATAMALARI SON DAKİKA: Bakan Tekin’den flaş açıklama! Ne kadar öğretmen atanacak?

NE KADAR ÖĞRETMEN ATANACAK?

Öğretmen atamalarıyla ilgili gelen bir soru üzerine Tekin, "Muhtemelen pazartesi günü hem atanacak öğretmen sayısı hem de branş bazında kontenjan dağılımları açıklanmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

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