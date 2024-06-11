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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:04

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

İl dışı öğretmen atama sonuçları için son dakika haberleri takip ediliyor. MEB il dışı tayin başvuruları 7 Haziran tarihinde sona erdi. Cuma günü sona eren başvuruların ardından adayların gözü kulağı Bakanlık'tan gelecek açıklamalara çevrildi. İller arası yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmen en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi. Buna ek olarak 41. tercih de ek olarak tanımlandı. Peki, il dışı yer değiştirme başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB iller arası yer değiştirme sonuç ekranı

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

İl dışı yer değiştirme sonuçları bugün ilan ediliyor. MEB il dışı tayin sonuçları başvuru sürecinin noktalanmasıyla birlikte öğretmenler tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. İl dışı ihtiyaç listesi kapsamında değerlendirme sona erdi. Bugün ilan ediliyor. İşte il dışı yer değiştirme sonuçları detayları

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl dışı tayin başvurularının sonuçları, 11 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak. Başvuru sonuçları MEBBİS sistemi üzerinden ilan edilecek. Öğretmenler yeni görev yerlerinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başlayacaklar. Henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında yer vereceğiz.

2024 ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA MEBBİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekecek.

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

İLLER ARASI İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI
-Kadrolu olarak görev yapıyor olmak,
-En az üç yıl kıdeme sahip olmak,
-Disiplin cezası almamış olmak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
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