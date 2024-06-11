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ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
08:04
İl dışı öğretmen atama sonuçları için son dakika haberleri takip ediliyor. MEB il dışı tayin başvuruları 7 Haziran tarihinde sona erdi. Cuma günü sona eren başvuruların ardından adayların gözü kulağı Bakanlık'tan gelecek açıklamalara çevrildi. İller arası yer değişikliği yapmak isteyen binlerce öğretmen en çok 40 eğitim kurumu tercih edebildi. Buna ek olarak 41. tercih de ek olarak tanımlandı. Peki, il dışı yer değiştirme başvuruları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB iller arası yer değiştirme sonuç ekranı