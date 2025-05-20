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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
08:21
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan kadrolu öğretmenler için 2025 yılı il içi yer değişikliği sürecinde sona yaklaşıldı. "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" doğrultusunda yapılan başvurular tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Tercih sıralamaları ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.Peki, 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte MEBBİS sorgulama ekranı