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Haberler Yaşam ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 08:21 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 08:21

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan kadrolu öğretmenler için 2025 yılı il içi yer değişikliği sürecinde sona yaklaşıldı. "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" doğrultusunda yapılan başvurular tamamlandı, gözler sonuçlara çevrildi. Tercih sıralamaları ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.Peki, 2025 öğretmen il içi atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte MEBBİS sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı öğretmen il içi yer değişikliği sürecinde başvurular artık sona erdi. 20 Mayıs itibarıyla öğretmen ihtiyaç durumuna göre alınan tercihler, hizmet puanı esas alınarak değerlendirilecek. Başvurusunu tamamlayan öğretmenler şimdi sonuçların ilan edileceği günü heyecanla bekliyor. Peki, il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEBBİS sorgulama ekranı

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI EN ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı için öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı.

Bu duyuruya göre, öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Mayıs Pazartesi günü başladı ve 16 Mayıs Cuma günü mesai saati bitiminde sona erdi..

Atama işlemleri ise 20 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Sonuç sorgulamaları da yine mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Atama: 20 Mayıs 2025

Tebligat ve ilişik kesme 27 Haziran

Sıranın oluşturulması 20 Mayıs

Sıranın çalıştırılması ve atama / 18 Haziran

Tebligat ve ilişik kesme /1 27 Haziran

Sıranın çalıştırılması ve atama /2 11 Ağustos

Tebligat ve ilişik kesme /2 12 Ağustos

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA: MEBBİS il içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

PUANLARIN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi2 daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.