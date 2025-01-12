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ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖZGÜN 2025 | Lise, ortaokul, ilkokul için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri
Giriş Tarihi: 12.01.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
01:30
ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ ÖZGÜN 2025 | Lise, ortaokul, ilkokul için anlamlı, motive edici karne görüşleri örnekleri
Öğretmen karne görüşleri, karne günü için geri sayım başlamışken öğretmenler "Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri için destekleyici, motivasyon verici karne görüşlerini sorguluyor. Verilen karnelerde öğretmenlerin o dönemle ilgili duygularına ve görüşlerine yer verdiği bölümle öğrencilerin yeni döneme hazır, motive edici gelmelerini ve değerli hissetmelerini sağlıyor. İşte 2024-2025 eğitim yılı 1. Dönem için Öğretmen karne görüşleri önerileri