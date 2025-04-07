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NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
11:20
NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?
Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan öğretmen seminerlerini, idari izin nedeniyle iptal etmişti. 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ederken öğretmenler yeni seminer tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Geçmiş yıllarda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerlerin, bu sene online olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da merak konusu. Peki; Nisan öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?