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Giriş Tarihi: 07.04.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:20

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan öğretmen seminerlerini, idari izin nedeniyle iptal etmişti. 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle okullarda eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ederken öğretmenler yeni seminer tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Geçmiş yıllarda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilen seminerlerin, bu sene online olarak mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da merak konusu. Peki; Nisan öğretmen seminerleri ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

Öğretmenlerin idari izinli olmaları sebebiyle mesleki çalışmalar iptal edilmişti. 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ederken öğretmenler seminerlerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki; Öğretmen seminerleri iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, detaylar.

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NİSAN 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci ara tatil döneminde yapılması planlanan öğretmen seminerlerinin ilk olarak online yapılacağını duyurmuştu.

2,3,4 Nisan 2025 tarihlerinin idari izin kapsamına alınmasının ardından mesleki çalışmalar iptal edildi.

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NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığının kısa süre içerisinde öğretmen seminerlerine ilişkin yeni takvimi yayımlaması bekleniyor. 7 Nisan Pazartesi günü okulların açılacağından seminerlerin okul ortamında yüz yüze gerçekleştirilmesi ön görülüyor.

Öğretmen seminerleriyle ilgili duyurular MEB'in resmi web sitesi, okul yönetimleri, ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) gibi platformlardan paylaşılacak.

NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

OKULLAR 20 HAZİRAN'DA KAPANACAK
Milyonlarca öğrenciyle birlikte öğretmenlerde ikinci dönemin sona ermesiyle birlikte yaz tatiliyle dinlenme fırsatı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini henüz yayımlamadı.

Okulların geride bırakmaya hazırlandığmız eğitim yılında olduğu gibi Eylül ayında açılması bekleniyor. Okullarda ikinci dönem 20 Haziran cuma günü okulların kapanmasıyla tamamlanacak ve yaz tatili başlayacak.