NİSAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2025: Öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak, yeni tarihler duyuruldu mu?

Öğretmenlerin idari izinli olmaları sebebiyle mesleki çalışmalar iptal edilmişti. 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam ederken öğretmenler seminerlerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki; Öğretmen seminerleri iptal mi, ne zaman yapılacak? İşte, detaylar.