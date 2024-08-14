Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:32
ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen öğretmenler için KPSS'den sonra ikinci adım sözlü mülakatlar oldu. 1 Temmuz tarihinde başlayan sözlü sınavların sona ermesinin ardından mülakata giren öğretmen adayları öğretmen sözlü mülakat sonuç ekranını yakından takip ediyor. Atanma puanı için yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 sözlü sınav puanı etkili olacak. Adaylar değerlendirme puanlarını beklemeye başladı. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuç sorgulama