ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen sözlü mülakat sonuçları birçok öğretmen adayı tarafından merak edilip araştırılıyor. Sözlü sınava tabi tutulan öğretmenler önümüzdeki eğitim öğretim yılına görevlerine başlayabilmek adına sonuçları takip ediyor. Peki, 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?