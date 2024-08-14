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Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:32

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen öğretmenler için KPSS'den sonra ikinci adım sözlü mülakatlar oldu. 1 Temmuz tarihinde başlayan sözlü sınavların sona ermesinin ardından mülakata giren öğretmen adayları öğretmen sözlü mülakat sonuç ekranını yakından takip ediyor. Atanma puanı için yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 sözlü sınav puanı etkili olacak. Adaylar değerlendirme puanlarını beklemeye başladı. Peki, öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuç sorgulama

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Öğretmen sözlü mülakat sonuçları birçok öğretmen adayı tarafından merak edilip araştırılıyor. Sözlü sınava tabi tutulan öğretmenler önümüzdeki eğitim öğretim yılına görevlerine başlayabilmek adına sonuçları takip ediyor. Peki, 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav süreci 1 Temmuz 2024 itibariyle gerçekleştirildi. Mülakatların son bulmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Sonuçlar henüz ilan edilmedi. Bu konu hakkında bilgiler geldikçe yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.
Adaylar e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

ÖĞRETMEN SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI: 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.
Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

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