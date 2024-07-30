ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Öğretmen il içi 2. yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınan ikinci il içi tayin başvuruları MEB değerlendirmesinin ardından bugün erişime açılıyor. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden duyurulacak. Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, MEB ile 2024 Öğretmen il içi 2. yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…