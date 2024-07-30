Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:12
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?
Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. 30 Temmuz 2024 Salı günü açıklanacak sonuçlar için gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı sonuçlar için binlerce öğretmen "Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" merak ediyor. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.