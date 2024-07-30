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Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:12

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları bugün açıklanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. 30 Temmuz 2024 Salı günü açıklanacak sonuçlar için gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı sonuçlar için binlerce öğretmen "Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?" merak ediyor. Peki, Öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

Öğretmen il içi 2. yer değiştirme tayin sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. 23-26 Temmuz tarihleri arasında alınan ikinci il içi tayin başvuruları MEB değerlendirmesinin ardından bugün erişime açılıyor. Her ilin kendi müdürlükleri üzerinden yayımlayacağı yer değiştirme atama sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden duyurulacak. Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı başında heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, MEB ile 2024 Öğretmen il içi 2. yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı…

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı ikinci yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, 23-26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapıldı.

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ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ATAMALAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları, 30 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI MEBBİS TIKLA-SORGULA! MEB öğretmen 2. il içi yer değiştirme tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İl içi ikinci tayin sonuçları 30 Temmuz Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı MEMSİS ekranı üzerinden açıklanacak.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

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