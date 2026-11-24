DUYGUSAL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

11. Hayata dair öğrendiğimiz pek çok şeyde sizin iziniz var. Bize verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz sabır için size minnettarız. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

12. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, sınıfta anlattıklarınız ve bize kazandırdığınız değerler unutulmayacak. Her şey için teşekkür ederiz.

13. Zorlandığımız anlarda bize güç veren, başaramayacağımızı düşündüğümüzde yeniden denememizi sağlayan kıymetli öğretmenim, iyi ki varsınız.

14. Bugün attığımız her adımda ve kurduğumuz her hayalde sizin katkınız bulunuyor. Bize duyduğunuz güven için sonsuz teşekkürler.

15. Öğretmenlerin öğrencilerinin hayatında bıraktığı iz hiçbir zaman silinmez. Bana öğrettikleriniz ve kattığınız değerler daima kalbimde olacak. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.