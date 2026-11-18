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Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Öğretmenler Günü tarihi
Giriş Tarihi: 18.11.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 14:21
Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2026 Öğretmenler Günü tarihi
Türkiye'de eğitim camiasının en özel günlerinden biri olan Öğretmenler Günü tarihi, Kasım ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. 2026 takviminde bu anlamlı günün hangi güne denk geldiği, resmi tatil statüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı kutlama programı belli oldu.