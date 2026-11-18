24 KASIM TATİL Mİ, OKULLAR AÇIK MI OLACAK?

Öğrenciler ve veliler tarafından en sık araştırılan konuların başında okulların tatil durumu geliyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil olarak yer almıyor. Bu nedenle 24 Kasım 2026 Salı günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz devam edecek; kamu kurumları ve özel sektörde de normal mesai düzeni uygulanacak.