Öğretmenler Günü’nde toprağa verildi: Öğretmen Mustafa Ceylan’a acı veda!

Kendisi 2005 yılında beri elim bir hastalıkla mücadele etmeye çalıştı. Bugün de bütün eğitim camiası burada. Hocamızı yağmurlu bir günde uğurlamaya çalışacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hocamızın en büyük özelliği vatan sever ve iyi bir Türk milliyetçisiydi. Öğrenciler tarafından çok sevilen bilgili ve becerikli bir öğretmendi" dedi.