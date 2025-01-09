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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlerin tayin başvurusu tarihi!
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:37
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme il içi ve iller arası atama takvimi belli oldu. Başvuruda bulunan öğretmenler mazeret sunarak tercih ettiği il veya ilçe sınırında yer alan eğitim kurumları için de tercih yapabilecek. Peki, Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...