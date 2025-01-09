Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlerin tayin başvurusu tarihi!

İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

İl içindeki başvurularda öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tüm eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde ise aile birliği mazereti bulunan öğretmenler, eşinin görev yaptığı ilçedeki eğitim kurumlarına öncelik tanıyacak.

Büyükşehir olmayan illerde, yerleşim yerleri arasında yer değişikliği yapılabilirken, aynı yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasında değişiklik yapılamayacak. Örneğin, bir öğretmen il merkezindeki bir okuldan başka bir okula geçiş talebinde bulunamayacak, ancak farklı bir ilçeye atanma talebi değerlendirmeye alınacak.