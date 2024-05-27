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Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis'e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
07:30
Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum gelişmeleri ile binlerce öğretmen ve adayının gündeminde. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye ilişkin Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları takip ediliyor. Öğretmenlere rotasyon mu geldi, ne zaman uygulanacak gibi sorular kanundaki çalışmaların ardından gündeme geldi. Peki; MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, Meclis'e geldi mi?