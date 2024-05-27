Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis’e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son dakika haberleri arasında yerini aldı. Bakan Tekin'in aktardığı üzere çeşitli düzenlemelerin yer alacağı kanunda en çok araştırılanlar arasında öğretmenlere rotasyon haberi var. Kariyer basamakları, aday öğretmenlik, şiddet konusunda pek çok düzenlemenin olacağı kapsamda araştırmalar sürüyor. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddelerinde neler var, Meclis'e ne zaman gelecek?