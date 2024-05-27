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Haberler Yaşam Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis'e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 07:30

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis'e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum gelişmeleri ile binlerce öğretmen ve adayının gündeminde. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye ilişkin Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları takip ediliyor. Öğretmenlere rotasyon mu geldi, ne zaman uygulanacak gibi sorular kanundaki çalışmaların ardından gündeme geldi. Peki; MEB Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği nedir, Meclis'e geldi mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis’e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son dakika haberleri arasında yerini aldı. Bakan Tekin'in aktardığı üzere çeşitli düzenlemelerin yer alacağı kanunda en çok araştırılanlar arasında öğretmenlere rotasyon haberi var. Kariyer basamakları, aday öğretmenlik, şiddet konusunda pek çok düzenlemenin olacağı kapsamda araştırmalar sürüyor. Peki; Öğretmenlik Meslek Kanunu içeriği ve maddelerinde neler var, Meclis'e ne zaman gelecek?

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis’e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MECLİS'E GELİYOR!

Detaylarını Bakan Yusuf Tekin'in aktardığı Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 değişikliği ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bakan Tekin'in son açıklaması şöyle:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

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Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis’e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

ÖĞRETMENLERE ROTASYON MU GELİYOR?

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda asgari ve azami çalışma süresinin 3-12 yıl olarak belirlendiği yönünde bir maddenin kanun içerisinde yer alacağı konuşulanlar arasında.

Ancak düzenlemenin netlik kazanması için Meclis süreci bekleniyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis’e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

Maddenin kanunda yer alması halinde öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda 12 yılı doldurması halinde tayin istemesi zorunlu hale gelecek. Uygulamanın önümüzdeki eğitim-öğretim yılında uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu 2024 son durum: Meclis’e geliyor! Öğretmenlere rotasyon mu geliyor, ne zaman uygulanacak?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Hukukçular, doktorlar, askerler ve polislerde olduğu gibi öğretmenlerin de mesleğine ait düzenlemeleri içeren kanun gündemde.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alınıyor.

Kanun üzerindeki eklemeler ve değişiklikler için gözler yeniden Meclis'te.

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