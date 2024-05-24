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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
09:48
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU SON DURUM: Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis’e geldi mi, ÖMK maddeleri ve içeriği neler?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili son durum haberleri takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda meslek kanununda düzenlemeye gidileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulunarak Meclis'e gideceğini duyurdu. Binlerce öğretmenin gözü kulağı Öğretmen Meslek Kanunu maddelerine ve Meclis'e gideceği tarihe çevrildi. Peki Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler? İşte detaylar...