Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

Şükriye Aci, maddi ve manevi haklarından vazgeçmiş. Bunu benden gizli yapması beni üzdü. Acaba torunum için yaptığı bu hamleyi neden sakladı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den gelinine tepki: "Oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum!" | Video