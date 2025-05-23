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Haberler Yaşam Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 08:14

Oğuz Murat Aci'nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

Geçtiğimiz yıl İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kazaya sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ve babası Bülent Cihantimur'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikâyetinden vazgeçen Şükriye Aci'ye, merhumun babası Özer Aci'den sert tepki geldi. Acılı baba, "O paraların içinde boğulsun, bakalım o paralar onu ne yapacakmış" dedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı araç, Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olmuştu.

Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

Kaza sonrası Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'ye kaçması, kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur ve diğer şüpheliler hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini duyurdu. Bu karar, merhumun babası Özer Aci'yi derinden üzdü.

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Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

Özer Aci, gelini Şükriye Aci'nin bu kararını basın yoluyla öğrendiğini ve telefonlarına yanıt vermediğini belirtti. Acılı baba, "İlk haberlerde sanki ailece davadan vazgeçmişiz gibi yansıtıldı. Ben davadan vazgeçmedim. Yasal mirasçılar oğlumun eşi ve çocuğu.

Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

Şükriye Aci, maddi ve manevi haklarından vazgeçmiş. Bunu benden gizli yapması beni üzdü. Acaba torunum için yaptığı bu hamleyi neden sakladı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den gelinine tepki: "Oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum!" | Video

Oğuz Murat Aci’nin eşi şikayetini geri çekti! Acılı baba: O parada boğulsun

"OĞLUMUN KANINI KAÇA SATTIĞINI BİLMİYORUM"

Özer Aci, gelininin ne kadar para aldığını bilmediğini ifade ederek, "Oğlumun kanını kaça sattığını bilmiyorum. Mesele para alması değil, avukatların bu işten para kazanması. Şükriye Hanım 3 günlük avukatlara kandI. Torunumun ve oğlumun haklarını savunacağım.