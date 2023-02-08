OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi binlerce vatandaşımızın göçük altında hayatını kaybetmesine neden olurken bu felaketin ardından OHAL ilan edildiği açıklandı. Alınan karar sonrası vatandaşlar "OHAL nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek?" soruları yanıt aramaya başladı. Duyuruda; bu kararın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsadığı ifade edilmişti. Peki, OHAL nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? İşte o detaylar.