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Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:13

OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi binlerce vatandaşımızın göçük altında hayatını kaybetmesine neden olurken bu felaketin ardından OHAL ilan edildiği açıklandı. Alınan karar sonrası vatandaşlar "OHAL nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek?" soruları yanıt aramaya başladı. Duyuruda; bu kararın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsadığı ifade edilmişti. Peki, OHAL nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? İşte o detaylar.

OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

OHAL ilan edildi açıklaması sonrası vatandaşlar bu kararın detaylarını araştırıyor. Olağanüstü Hal olarak da bilinen OHAL; bilindiği üzere Kahramanmaraş'taki çifte depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsıyor. Peki, OHAL nedir, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? İşte detaylar.

OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

OHAL NEDİR?

Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

DEPREM BÖLGESİNDE İLAN EDİLEN OHAL NE SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etme kararı aldıklarını açıklamasının ardından, OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) onayına sunulacak.

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OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 119. maddesine dayanarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Gaziantep, Osmaniye ve Adana'yı kapsayan 3 ay süreli OHAL kararı aldıklarını açıkladı.

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, doğal afet durumlarında, olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirliyor. Kanuna göre, OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve TBMM'nin onayına sunulacak.

Meclis, olağanüstü hal süresini değiştirebilecek, her defasında 4 ayı geçmemek üzere süre uzatabilecek veya olağanüstü hal kaldırabilecek.

OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

Olağanüstü hal süresince Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasa'nın 91. maddesindeki kısıtlamalara ve usule bağlı olmaksızın, kanun hükmünde kararnamemeler çıkarabilecek.

OHAL NEDİR, hangi durumlarda ve neden ilan edilir, ne demek? Olağanüstü Hal - OHAL ilan edilince ne olur, hangi illerde?

OHAL KARARI SONRASI YAPILACAKLAR

Kanuna göre, OHAL kararının alınmasının ardından, felakete uğrayanların kurtarılması, hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler, para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanacak.

Gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanacak. Olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olacak.

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