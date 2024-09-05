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Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:53

Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

9 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Okullarda yeni öğretim dönemi için karar açıklandı. Ders saatleri değişti. İstanbul'da 9 Eylül'de okulların saatleriyle ilgili düzenlemeye gidildi. Milyonlarca öğrenci ilk gün için araştırmalara başladı. Peki, MEB 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte ayrıntılar...

Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İstanbul'da okul saatleriyle ilgili düzenlemeye gidildi. Valilik son dakika kararıyla ders saatlerindeki değişimi duyurdu. Açıklanan karara göre İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü dersler her zamankinden farklı bir saatte başlayacak. İşte okul ders saatleri 2024

Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

9 EYLÜL PAZARTESİ İLK DERS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
İstanbul Valiliği'nden gelen açıklama şu şekilde: "Okulların açılması sebebiyle 9 Eylül Pazartesi günü eğitim ve öğretimin 10.00- 15.00 arasında yapılmasına karar verildi.

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Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

SÖMESTER (YARIYIL) VE ARA TATİL TAKVİMİ 2024-2025

Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.

Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2024?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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