Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
13:53
Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
9 Eylül Pazartesi günü 2024-2025 eğitim öğretim dönemi başlıyor. Okullarda yeni öğretim dönemi için karar açıklandı. Ders saatleri değişti. İstanbul'da 9 Eylül'de okulların saatleriyle ilgili düzenlemeye gidildi. Milyonlarca öğrenci ilk gün için araştırmalara başladı. Peki, MEB 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte ayrıntılar...