Okul ders saatleri 2024: Son dakika Valilik açıkladı: 9 Eylül Pazartesi ilk ders saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu. Buna göre birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.