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Haberler Yaşam OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:13

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteye giriş heyecanı, Okul Öncesi Öğretmenliği adaylarını da etkisi altına aldı. Çocukların sağlıklı gelişimini ve mutlu bir çocukluk dönemi geçirmelerini sağlamak için eğitim almayı hedefleyen binlerce genç taban puanlarına odaklandı. Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, bu yolculuğun ilk adımını oluşturuyor ve adayların gelecekteki kariyerlerini şekillendiriyor. İşte, YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

Okul Öncesi Öğretmenliği fakültelerine olan ilgi her geçen yıl artıyor ve bu alandaki talep, fakültelerin öğrenci seçim süreçlerini de etkiliyor. Adaylar, aldıkları puanlar doğrultusunda geleceklerini planlarken, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimlerine katkıda bulunma hedeflerini göz önünde bulunduruyorlar. Bu alanda eğitim almak isteyen adaylar Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanlarına odaklandı. İşe, Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont. Yer. Sıralama Taban
Puanı
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 40+1+0+0+0
50+2
60+2
60+2		 41
52
62
62		 1.656 (2023)
2.080 (2022)
2.011 (2021)
2.440 (2020)		 454,39415
455,01469
411,71485
439,58314
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 35+1+0+0+0
50+2
60+2
60+2		 36
52
62
62		 2.259 (2023)
3.321 (2022)
3.446 (2021)
3.430 (2020)		 448,10645
444,55956
399,32650
431,29862
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 3+0+0+0+1
3+0
3+0
3+0		 4
3
3
3		 2.563 (2023)
3.711 (2022)
2.707 (2021)
2.840 (2020)		 445,48048
442,03582
404,61800
435,85435
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 62
82
82
82		 3.364 (2023)
5.634 (2022)
5.931 (2021)
6.090 (2020)		 439,93502
432,64443
387,05233
417,35502
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 SÖZ 7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 8
8
8
8		 4.358 (2023)
8.531 (2022)
6.998 (2021)
4.470 (2020)		 434,62630
423,25641
383,28772
424,67456
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 6.482 (2023)
10.609 (2022)
9.850 (2021)
10.300 (2020)		 426,45803
418,38799
375,14236
404,27095
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 9+0+1+0+1
7+0
6+0
6+0		 10
7
6
6		 7.356 (2023)
3.820 (2022)
2.226 (2021)
5.930 (2020)		 423,89720
441,40423
409,37179
418,00509
EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.356 (2023)
11.502 (2022)
10.079 (2021)
8.860 (2020)		 421,22921
416,50478
374,58079
408,16482
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 8.554 (2023)
12.332 (2022)
12.591 (2021)
12.000 (2020)		 420,71153
414,93372
368,90614
400,67324
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.305 (2023)
13.194 (2022)
13.638 (2021)
12.500 (2020)		 416,79284
413,33261
366,87106
399,64472
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 10.399 (2023)
11.237 (2022)
10.858 (2021)
11.400 (2020)		 416,62508
417,01502
372,71230
401,93182
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.407 (2023)
12.247 (2022)
12.129 (2021)
11.900 (2020)		 416,60906
415,08841
369,81961
400,91959
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+1+0+1
10+0
8+0
10+0		 9
10
8
10		 10.939 (2023)
11.462 (2022)
21.662 (2021)
11.300 (2020)		 415,54240
416,56371
354,54943
402,22442
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0		 9
8
7
7		 12.268 (2023)
13.599 (2022)
13.865 (2021)
10.300 (2020)		 412,92619
412,58211
366,46704
404,43758
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.663 (2023)
15.602 (2022)
15.273 (2021)
13.700 (2020)		 412,25121
409,41740
363,91414
397,18208
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
55+2		 62
62
62
57		 12.996 (2023)
16.405 (2022)
15.590 (2021)
14.300 (2020)		 411,68234
408,13622
363,41402
395,94253
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 13.415 (2023)
17.004 (2022)
16.281 (2021)
15.300 (2020)		 410,97806
407,28762
362,31091
394,20354
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 14.515 (2023)
13.664 (2022)
14.713 (2021)
15.500 (2020)		 409,17798
412,47048
364,97284
393,87626
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 14.557 (2023)
17.152 (2022)
16.069 (2021)
15.000 (2020)		 409,12076
407,06846
362,63544
394,71916
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 14.587 (2023)
18.320 (2022)
17.245 (2021)
16.800 (2020)		 409,08245
405,42124
360,75128
391,81736
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0		 9
8
8
8		 14.612 (2023)
15.412 (2022)
14.207 (2021)
14.300 (2020)		 409,04134
409,68100
365,81591
396,01102
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 14.883 (2023)
17.776 (2022)
16.236 (2021)
15.300 (2020)		 408,59672
406,18406
362,36361
394,23389
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.183 (2023)
16.107 (2022)
15.072 (2021)
12.100 (2020)		 408,13416
408,59739
364,27828
400,33550
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 15.814 (2023)
19.602 (2022)
18.857 (2021)
19.600 (2020)		 407,24395
403,72198
358,36999
387,56066
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 16.303 (2023)
19.721 (2022)
17.533 (2021)
17.300 (2020)		 406,48839
403,55003
360,31735
391,02721
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 16.590 (2023)
20.064 (2022)
21.637 (2021)
— (2020)		 406,04865
403,10555
354,58538
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 16.856 (2023)
21.023 (2022)
19.739 (2021)
18.400 (2020)		 405,68393
401,94315
357,16724
389,29841
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 17.066 (2023)
18.923 (2022)
18.025 (2021)
17.300 (2020)		 405,42135
404,61137
359,56110
391,00805
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+1+0+1
9+0
8+0
20+0		 9
9
8
20		 17.210 (2023)
17.788 (2022)
17.388 (2021)
24.200 (2020)		 405,21305
406,17484
360,54301
381,55277
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+1+0+1
9+0
8+0
10+0		 10
9
8
10		 17.707 (2023)
19.309 (2022)
15.142 (2021)
18.300 (2020)		 404,61168
404,11305
364,14011
389,44937
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 17.787 (2023)
21.402 (2022)
20.112 (2021)
19.400 (2020)		 404,51077
401,51139
356,61432
387,81205
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 17.826 (2023)
21.719 (2022)
20.725 (2021)
19.300 (2020)		 404,45263
401,12127
355,79119
387,89377
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 62+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 64
62
62
62		 18.210 (2023)
21.021 (2022)
20.547 (2021)
18.900 (2020)		 403,86913
401,94526
356,02764
388,51505
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40+1+0+0+10
40+1
40+1
 51
41
41
 18.546 (2023)
20.164 (2022)
24.456 (2021)
— (2020)		 403,42526
402,97926
351,00329
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 5+0+0+0+0
5+0
5+0
5+0		 1
4
5
5		 19.175 (2023)
Dolmadı (2022)
247.740 (2021)
285.000 (2020)		 402,61360
Dolmadı
266,80633
285,36628
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+1+0+1
9+0
8+0
8+0		 10
9
8
8		 19.212 (2023)
20.004 (2022)
18.440 (2021)
18.600 (2020)		 402,56950
403,18027
358,98733
389,00251
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2		 77
62
62
62		 19.400 (2023)
21.727 (2022)
22.022 (2021)
21.900 (2020)		 402,31970
401,11129
354,10274
384,32455
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 19.409 (2023)
22.897 (2022)
21.428 (2021)
20.900 (2020)		 402,30768
399,73369
354,84362
385,66559
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.558 (2023)
22.697 (2022)
20.259 (2021)
19.400 (2020)		 402,09955
399,95901
356,40208
387,74800
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 19.842 (2023)
23.430 (2022)
22.348 (2021)
21.000 (2020)		 401,72243
399,10233
353,67991
385,44093
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+1+0+1
9+0
8+0
9+0		 9
9
8
9		 20.175 (2023)
21.119 (2022)
20.908 (2021)
22.700 (2020)		 401,34153
401,82759
355,52267
383,31410
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+1+0+1
9+0
8+0
11+0		 9
9
8
11		 20.324 (2023)
20.911 (2022)
19.011 (2021)
19.000 (2020)		 401,17661
402,07198
358,16649
388,45975
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 20.490 (2023)
23.642 (2022)
24.155 (2021)
22.600 (2020)		 400,96554
398,87582
351,36398
383,43042
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 20.733 (2023)
24.293 (2022)
23.852 (2021)
22.300 (2020)		 400,69419
398,15768
351,73283
383,81810
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 20.857 (2023)
20.486 (2022)
19.019 (2021)
18.400 (2020)		 400,53215
402,60384
358,15169
389,35135
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 4+0+0+0+1
9+0
8+0
9+0		 5
9
8
9		 20.904 (2023)
23.023 (2022)
19.373 (2021)
24.300 (2020)		 400,48069
399,58755
357,65620
381,35249
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.475 (2023)
24.853 (2022)
23.678 (2021)
22.400 (2020)		 399,80353
397,57116
351,95629
383,69045
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 21.652 (2023)
24.796 (2022)
23.035 (2021)
22.500 (2020)		 399,59901
397,63103
352,76248
383,56482
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 21.751 (2023)
25.761 (2022)
25.154 (2021)
23.300 (2020)		 399,49801
396,61808
350,20884
382,64935
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 30+1+0+0+8
60+2
60+2
60+2		 39
62
62
62		 21.795 (2023)
23.358 (2022)
23.492 (2021)
21.900 (2020)		 399,46517
399,18673
352,20151
384,32731
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.129 (2023)
25.003 (2022)
24.548 (2021)
22.600 (2020)		 399,03163
397,38661
350,88865
383,40938
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 22.290 (2023)
25.361 (2022)
25.179 (2021)
23.500 (2020)		 398,85483
397,03350
350,18241
382,32612
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 6+0+1+0+1
8+0
6+0
6+0		 7
8
6
6		 23.153 (2023)
22.577 (2022)
20.272 (2021)
23.500 (2020)		 397,88620
400,11363
356,38022
382,29722
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.478 (2023)
27.151 (2022)
27.227 (2021)
25.400 (2020)		 397,53376
395,25960
347,90946
380,10644
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2		 90
72
72
72		 23.720 (2023)
27.831 (2022)
29.500 (2021)
25.800 (2020)		 397,26033
394,57229
345,56716
379,54118
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.813 (2023)
26.859 (2022)
25.897 (2021)
24.600 (2020)		 397,16741
395,54249
349,41190
381,06263
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2		 65
52
52
52		 24.261 (2023)
22.385 (2022)
23.421 (2021)
22.700 (2020)		 396,68780
400,30748
352,29077
383,39973
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 24.336 (2023)
27.708 (2022)
28.566 (2021)
26.500 (2020)		 396,61431
394,70514
346,51892
378,80443
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 24.637 (2023)
26.926 (2022)
26.716 (2021)
24.700 (2020)		 396,32789
395,48347
348,45728
380,87289
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.171 (2023)
27.971 (2022)
27.545 (2021)
25.900 (2020)		 395,77425
394,44801
347,53619
379,45350
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.453 (2023)
27.654 (2022)
28.447 (2021)
24.700 (2020)		 395,48859
394,76447
346,62321
380,89489
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.493 (2023)
28.577 (2022)
29.735 (2021)
26.600 (2020)		 395,45624
393,86602
345,34340
378,65686
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.103 (2023)
28.990 (2022)
28.609 (2021)
25.700 (2020)		 394,83654
393,44059
346,47739
379,71482
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.158 (2023)
27.112 (2022)
27.280 (2021)
25.800 (2020)		 394,78521
395,30251
347,85107
379,63578
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 26.213 (2023)
29.680 (2022)
30.821 (2021)
27.000 (2020)		 394,73896
392,79914
344,24157
378,28370
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.275 (2023)
29.440 (2022)
30.489 (2021)
26.700 (2020)		 394,68046
393,02180
344,57256
378,61506
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.785 (2023)
29.232 (2022)
30.046 (2021)
28.200 (2020)		 394,17503
393,23723
345,02532
376,90536
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.042 (2023)
29.683 (2022)
31.498 (2021)
26.700 (2020)		 393,90930
392,79653
343,62190
378,60871
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 27.170 (2023)
30.312 (2022)
31.593 (2021)
28.200 (2020)		 393,79508
392,21538
343,54361
376,86598
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 28.031 (2023)
31.438 (2022)
32.801 (2021)
28.500 (2020)		 392,96008
391,17003
342,40984
376,55927
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
 62
62
62
 28.144 (2023)
30.649 (2022)
30.846 (2021)
— (2020)		 392,84275
391,90776
344,21509
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.160 (2023)
30.571 (2022)
31.835 (2021)
27.700 (2020)		 392,82371
391,97757
343,34153
377,37608
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.226 (2023)
30.721 (2022)
31.389 (2021)
27.500 (2020)		 392,75572
391,83048
343,70946
377,62623
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+18
60+2
60+2
60+2		 90
62
62
62		 28.262 (2023)
30.967 (2022)
32.236 (2021)
28.300 (2020)		 392,72892
391,60742
342,94647
376,83085
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.354 (2023)
31.899 (2022)
33.751 (2021)
29.000 (2020)		 392,61854
390,74677
341,56404
376,04970
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.660 (2023)
31.268 (2022)
33.344 (2021)
28.500 (2020)		 392,28872
391,32270
341,90173
376,57717
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 28.664 (2023)
31.534 (2022)
33.716 (2021)
28.700 (2020)		 392,28531
391,08087
341,59548
376,37902
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 29.556 (2023)
32.213 (2022)
34.292 (2021)
29.400 (2020)		 391,45382
390,46576
341,08571
375,65585
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
(KARS) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.021 (2023)
32.110 (2022)
33.917 (2021)
29.900 (2020)		 391,02656
390,56133
341,42401
375,06614
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 40+1+0+0+0
40+1
40+1
 41
41
41
 30.307 (2023)
32.446 (2022)
34.309 (2021)
— (2020)		 390,78417
390,27259
341,07020
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 30.525 (2023)
32.530 (2022)
34.617 (2021)
30.000 (2020)		 390,61461
390,20036
340,81036
374,99053
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2+0+0+0
60+2

 62
62

 30.934 (2023)
33.221 (2022)
— (2021)
— (2020)		 390,25641
389,61925
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+0+0+0
8+0
8+0
6+0		 8
8
8
6		 35.575 (2023)
37.044 (2022)
39.856 (2021)
33.800 (2020)		 386,35434
386,54086
336,45623
371,35124
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 11+0+0+0+0
8+0
9+0
10+0		 11
8
9
10		 37.731 (2023)
38.108 (2022)
40.132 (2021)
38.200 (2020)		 384,73454
385,69116
336,23406
367,43087
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+0+0+0
8+0
12+0
10+0		 8
8
12
10		 43.493 (2023)
45.121 (2022)
52.913 (2021)
45.100 (2020)		 380,61186
380,62835
327,35190
362,07665
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 12+0+0+0+0
17+0
21+0
20+0		 12
17
21
20		 49.834 (2023)
47.338 (2022)
54.132 (2021)
46.500 (2020)		 376,54939
379,15264
326,57139
361,02264
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 8+0+0+0+0
8+0
8+0
7+0		 8
8
8
7		 57.404 (2023)
45.481 (2022)
47.660 (2021)
44.700 (2020)		 372,13696
380,40090
330,73964
362,39479
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 50+0+0+0+0
51+0
42+0
55+0		 50
51
42
55		 68.740 (2023)
68.607 (2022)
76.994 (2021)
79.300 (2020)		 366,43227
367,07677
314,55063
342,36490
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 39+0+0+0+0
40+0
39+0
42+0		 39
40
39
42		 78.271 (2023)
87.079 (2022)
102.065 (2021)
83.200 (2020)		 362,06129
358,77202
304,16835
340,52542
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)		 SÖZ 16+0+0+0+0
16+0
13+0
14+0		 16
16
13
14		 83.741 (2023)
51.196 (2022)
59.399 (2021)
57.200 (2020)		 359,75576
376,70080
323,44526
354,10779
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)		 SÖZ 29+0+0+0+0
34+0
30+0
30+0		 29
34
30
30		 89.882 (2023)
93.152 (2022)
78.152 (2021)
89.500 (2020)		 357,30488
356,39423
314,01888
337,78541
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0+0+0+0
38+0
34+0
34+0		 51
38
34
34		 95.028 (2023)
51.145 (2022)
54.018 (2021)
54.300 (2020)		 355,32290
376,73297
326,63922
355,96991
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 5+0+0+0+0


 5


 114.814 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 348,41923
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 22+0+0+0+0
24+0
23+0
15+0		 22
24
23
15		 128.940 (2023)
89.242 (2022)
126.494 (2021)
146.000 (2020)		 344,00572
357,92463
295,88805
317,74950
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 20+0+0+0+0
18+0
19+0
19+0		 20
18
19
19		 139.056 (2023)
120.689 (2022)
215.428 (2021)
248.000 (2020)		 341,06826
346,74762
273,21851
292,79986
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 22+0+0+0+0
16+0
12+0
25+0		 22
16
12
25		 141.615 (2023)
124.298 (2022)
93.444 (2021)
146.000 (2020)		 340,33907
345,60323
307,47797
317,69727
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 32+0+0+0+0
32+0
27+0
26+0		 32
32
27
26		 147.788 (2023)
62.208 (2022)
66.148 (2021)
62.500 (2020)		 338,61451
370,39846
319,81051
351,01397
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 42+0+0+0+0
42+0
38+0
40+0		 42
42
38
33		 160.327 (2023)
162.729 (2022)
241.563 (2021)
Dolmadı (2020)		 335,28057
334,87897
268,00920
Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 46+0+0+0+0
46+0
38+0
46+0		 46
46
38
46		 165.790 (2023)
125.563 (2022)
143.506 (2021)
170.000 (2020)		 333,92588
345,22349
290,71194
311,06193
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 16+0+0+0+0
16+0
13+0
8+0		 16
16
13
3		 173.618 (2023)
178.888 (2022)
258.500 (2021)
Dolmadı (2020)		 332,00091
330,96833
264,80491
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 38+0+0+0+0
39+0
38+0
29+0		 38
39
29
11		 188.600 (2023)
203.737 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 328,48515
325,46757
Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 4+0+0+0+0
3+0
4+0
1+0		 4
3
2
 209.511 (2023)
181.241 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 323,96195
330,42143
Dolmadı
Dolmadı
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0+0+0+0
51+0
42+0
42+0		 28
51
42
42		 226.782 (2023)
105.814 (2022)
110.544 (2021)
120.000 (2020)		 320,43875
351,74696
301,13845
326,01816
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 18+0+0+0+0
18+0
14+0
8+0		 18
18
5
1		 232.534 (2023)
269.180 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)		 319,32277
313,08734
Dolmadı
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0+0+0+0
51+0
42+0
59+0		 51
51
42
59		 236.787 (2023)
93.857 (2022)
102.013 (2021)
130.000 (2020)		 318,49579
356,13203
304,18920
322,63720
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 38+0+0+0+0
33+0
29+0
20+0		 38
33
29
20		 240.142 (2023)
147.438 (2022)
181.948 (2021)
222.000 (2020)		 317,86281
338,93931
280,69536
298,36549
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 5+0+0+0+0
5+0
4+0
5+0		 4
5
4
5		 252.098 (2023)
165.529 (2022)
220.430 (2021)
264.000 (2020)		 315,64818
334,18793
272,20225
289,54305
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 8+0+0+0+0


 3


 267.181 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 312,93903
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 51+0+0+0+0
51+0
42+0
48+0		 26
51
42
48		 271.176 (2023)
56.524 (2022)
70.138 (2021)
72.300 (2020)		 312,23618
373,55686
317,80294
345,77581
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 10+0+0+0+0
10+0
11+0
12+0		 4
10
11
10		 271.911 (2023)
210.254 (2022)
217.771 (2021)
Dolmadı (2020)		 312,10895
324,10630
272,74980
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 SÖZ 43+0+0+0+0
42+0
34+0
34+0		 28
42
34
34		 273.186 (2023)
191.366 (2022)
219.695 (2021)
230.000 (2020)		 311,88528
328,12536
272,36316
296,60102
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 41+0+0+0+0
46+0
42+0
44+0		 37
46
42
44		 286.261 (2023)
130.276 (2022)
196.974 (2021)
122.000 (2020)		 309,66699
343,78068
277,21449
325,21349
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SÖZ 15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0		 9
15
15
15		 288.306 (2023)
167.663 (2022)
218.440 (2021)
202.000 (2020)		 309,33679
333,65809
272,60665
303,03024
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)		 SÖZ 10+0+0+0+0
23+0

 3
20

 291.443 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)		 308,82427
Dolmadı
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)		 SÖZ 40+0+0+0+0


 21


 297.848 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)		 307,76797
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)		 SÖZ 10+0+0+0+0
28+0
2+0
5+0
6
2
3		 — (2023)
Dolmadı (2022)
170.791 (2021)
Dolmadı (2020)
Dolmadı
283,42278
Dolmadı
TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SÖZ 5+0+0+0+0


— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)


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