OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024 || YÖK ATLAS Okul Öncesi Öğretmenliği üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2024
TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre güncel taban puanı ve başarı sıralaması aşağıdaki tabloda yer alıyor. İşte en güncel verilerle Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, puan türü, kontenjanları ve başarı sıralaması;
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SÖZ
|40+1+0+0+0
50+2
60+2
60+2
|41
52
62
62
|1.656 (2023)
2.080 (2022)
2.011 (2021)
2.440 (2020)
|454,39415
455,01469
411,71485
439,58314
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SÖZ
|35+1+0+0+0
50+2
60+2
60+2
|36
52
62
62
|2.259 (2023)
3.321 (2022)
3.446 (2021)
3.430 (2020)
|448,10645
444,55956
399,32650
431,29862
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|3+0+0+0+1
3+0
3+0
3+0
|4
3
3
3
|2.563 (2023)
3.711 (2022)
2.707 (2021)
2.840 (2020)
|445,48048
442,03582
404,61800
435,85435
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|62
82
82
82
|3.364 (2023)
5.634 (2022)
5.931 (2021)
6.090 (2020)
|439,93502
432,64443
387,05233
417,35502
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)
|SÖZ
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|8
8
8
8
|4.358 (2023)
8.531 (2022)
6.998 (2021)
4.470 (2020)
|434,62630
423,25641
383,28772
424,67456
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gazi Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|6.482 (2023)
10.609 (2022)
9.850 (2021)
10.300 (2020)
|426,45803
418,38799
375,14236
404,27095
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|9+0+1+0+1
7+0
6+0
6+0
|10
7
6
6
|7.356 (2023)
3.820 (2022)
2.226 (2021)
5.930 (2020)
|423,89720
441,40423
409,37179
418,00509
|EGE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.356 (2023)
11.502 (2022)
10.079 (2021)
8.860 (2020)
|421,22921
416,50478
374,58079
408,16482
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(ANKARA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|8.554 (2023)
12.332 (2022)
12.591 (2021)
12.000 (2020)
|420,71153
414,93372
368,90614
400,67324
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.305 (2023)
13.194 (2022)
13.638 (2021)
12.500 (2020)
|416,79284
413,33261
366,87106
399,64472
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|80+2+0+0+0
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|10.399 (2023)
11.237 (2022)
10.858 (2021)
11.400 (2020)
|416,62508
417,01502
372,71230
401,93182
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.407 (2023)
12.247 (2022)
12.129 (2021)
11.900 (2020)
|416,60906
415,08841
369,81961
400,91959
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+1+0+1
10+0
8+0
10+0
|9
10
8
10
|10.939 (2023)
11.462 (2022)
21.662 (2021)
11.300 (2020)
|415,54240
416,56371
354,54943
402,22442
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0+1+0+1
8+0
7+0
7+0
|9
8
7
7
|12.268 (2023)
13.599 (2022)
13.865 (2021)
10.300 (2020)
|412,92619
412,58211
366,46704
404,43758
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|12.663 (2023)
15.602 (2022)
15.273 (2021)
13.700 (2020)
|412,25121
409,41740
363,91414
397,18208
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURSA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
55+2
|62
62
62
57
|12.996 (2023)
16.405 (2022)
15.590 (2021)
14.300 (2020)
|411,68234
408,13622
363,41402
395,94253
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|13.415 (2023)
17.004 (2022)
16.281 (2021)
15.300 (2020)
|410,97806
407,28762
362,31091
394,20354
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|14.515 (2023)
13.664 (2022)
14.713 (2021)
15.500 (2020)
|409,17798
412,47048
364,97284
393,87626
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|14.557 (2023)
17.152 (2022)
16.069 (2021)
15.000 (2020)
|409,12076
407,06846
362,63544
394,71916
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|14.587 (2023)
18.320 (2022)
17.245 (2021)
16.800 (2020)
|409,08245
405,42124
360,75128
391,81736
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|7+0+1+0+1
8+0
8+0
8+0
|9
8
8
8
|14.612 (2023)
15.412 (2022)
14.207 (2021)
14.300 (2020)
|409,04134
409,68100
365,81591
396,01102
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADANA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|14.883 (2023)
17.776 (2022)
16.236 (2021)
15.300 (2020)
|408,59672
406,18406
362,36361
394,23389
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.183 (2023)
16.107 (2022)
15.072 (2021)
12.100 (2020)
|408,13416
408,59739
364,27828
400,33550
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(VAN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|15.814 (2023)
19.602 (2022)
18.857 (2021)
19.600 (2020)
|407,24395
403,72198
358,36999
387,56066
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|16.303 (2023)
19.721 (2022)
17.533 (2021)
17.300 (2020)
|406,48839
403,55003
360,31735
391,02721
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAYSERİ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|16.590 (2023)
20.064 (2022)
21.637 (2021)
— (2020)
|406,04865
403,10555
354,58538
—
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|16.856 (2023)
21.023 (2022)
19.739 (2021)
18.400 (2020)
|405,68393
401,94315
357,16724
389,29841
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|17.066 (2023)
18.923 (2022)
18.025 (2021)
17.300 (2020)
|405,42135
404,61137
359,56110
391,00805
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+1+0+1
9+0
8+0
20+0
|9
9
8
20
|17.210 (2023)
17.788 (2022)
17.388 (2021)
24.200 (2020)
|405,21305
406,17484
360,54301
381,55277
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+1+0+1
9+0
8+0
10+0
|10
9
8
10
|17.707 (2023)
19.309 (2022)
15.142 (2021)
18.300 (2020)
|404,61168
404,11305
364,14011
389,44937
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|17.787 (2023)
21.402 (2022)
20.112 (2021)
19.400 (2020)
|404,51077
401,51139
356,61432
387,81205
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|17.826 (2023)
21.719 (2022)
20.725 (2021)
19.300 (2020)
|404,45263
401,12127
355,79119
387,89377
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|62+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|64
62
62
62
|18.210 (2023)
21.021 (2022)
20.547 (2021)
18.900 (2020)
|403,86913
401,94526
356,02764
388,51505
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1+0+0+10
40+1
40+1
—
|51
41
41
—
|18.546 (2023)
20.164 (2022)
24.456 (2021)
— (2020)
|403,42526
402,97926
351,00329
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|5+0+0+0+0
5+0
5+0
5+0
|1
4
5
5
|19.175 (2023)
Dolmadı (2022)
247.740 (2021)
285.000 (2020)
|402,61360
Dolmadı
266,80633
285,36628
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+1+0+1
9+0
8+0
8+0
|10
9
8
8
|19.212 (2023)
20.004 (2022)
18.440 (2021)
18.600 (2020)
|402,56950
403,18027
358,98733
389,00251
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ELAZIĞ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+15
60+2
60+2
60+2
|77
62
62
62
|19.400 (2023)
21.727 (2022)
22.022 (2021)
21.900 (2020)
|402,31970
401,11129
354,10274
384,32455
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|19.409 (2023)
22.897 (2022)
21.428 (2021)
20.900 (2020)
|402,30768
399,73369
354,84362
385,66559
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.558 (2023)
22.697 (2022)
20.259 (2021)
19.400 (2020)
|402,09955
399,95901
356,40208
387,74800
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|19.842 (2023)
23.430 (2022)
22.348 (2021)
21.000 (2020)
|401,72243
399,10233
353,67991
385,44093
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+1+0+1
9+0
8+0
9+0
|9
9
8
9
|20.175 (2023)
21.119 (2022)
20.908 (2021)
22.700 (2020)
|401,34153
401,82759
355,52267
383,31410
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+1+0+1
9+0
8+0
11+0
|9
9
8
11
|20.324 (2023)
20.911 (2022)
19.011 (2021)
19.000 (2020)
|401,17661
402,07198
358,16649
388,45975
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|20.490 (2023)
23.642 (2022)
24.155 (2021)
22.600 (2020)
|400,96554
398,87582
351,36398
383,43042
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|20.733 (2023)
24.293 (2022)
23.852 (2021)
22.300 (2020)
|400,69419
398,15768
351,73283
383,81810
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MALATYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|20.857 (2023)
20.486 (2022)
19.019 (2021)
18.400 (2020)
|400,53215
402,60384
358,15169
389,35135
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|4+0+0+0+1
9+0
8+0
9+0
|5
9
8
9
|20.904 (2023)
23.023 (2022)
19.373 (2021)
24.300 (2020)
|400,48069
399,58755
357,65620
381,35249
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.475 (2023)
24.853 (2022)
23.678 (2021)
22.400 (2020)
|399,80353
397,57116
351,95629
383,69045
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BOLU) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|21.652 (2023)
24.796 (2022)
23.035 (2021)
22.500 (2020)
|399,59901
397,63103
352,76248
383,56482
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Fatih Eğitim Fakültesi
(TRABZON) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|21.751 (2023)
25.761 (2022)
25.154 (2021)
23.300 (2020)
|399,49801
396,61808
350,20884
382,64935
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1+0+0+8
60+2
60+2
60+2
|39
62
62
62
|21.795 (2023)
23.358 (2022)
23.492 (2021)
21.900 (2020)
|399,46517
399,18673
352,20151
384,32731
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi (Hendek)
(SAKARYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.129 (2023)
25.003 (2022)
24.548 (2021)
22.600 (2020)
|399,03163
397,38661
350,88865
383,40938
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|22.290 (2023)
25.361 (2022)
25.179 (2021)
23.500 (2020)
|398,85483
397,03350
350,18241
382,32612
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|6+0+1+0+1
8+0
6+0
6+0
|7
8
6
6
|23.153 (2023)
22.577 (2022)
20.272 (2021)
23.500 (2020)
|397,88620
400,11363
356,38022
382,29722
|ORDU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ORDU) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.478 (2023)
27.151 (2022)
27.227 (2021)
25.400 (2020)
|397,53376
395,25960
347,90946
380,10644
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİVAS) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+18
70+2
70+2
70+2
|90
72
72
72
|23.720 (2023)
27.831 (2022)
29.500 (2021)
25.800 (2020)
|397,26033
394,57229
345,56716
379,54118
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.813 (2023)
26.859 (2022)
25.897 (2021)
24.600 (2020)
|397,16741
395,54249
349,41190
381,06263
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2+0+0+13
50+2
50+2
50+2
|65
52
52
52
|24.261 (2023)
22.385 (2022)
23.421 (2021)
22.700 (2020)
|396,68780
400,30748
352,29077
383,39973
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AFYONKARAHİSAR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|24.336 (2023)
27.708 (2022)
28.566 (2021)
26.500 (2020)
|396,61431
394,70514
346,51892
378,80443
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|24.637 (2023)
26.926 (2022)
26.716 (2021)
24.700 (2020)
|396,32789
395,48347
348,45728
380,87289
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRIKKALE) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.171 (2023)
27.971 (2022)
27.545 (2021)
25.900 (2020)
|395,77425
394,44801
347,53619
379,45350
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(NİĞDE) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.453 (2023)
27.654 (2022)
28.447 (2021)
24.700 (2020)
|395,48859
394,76447
346,62321
380,89489
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(UŞAK) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.493 (2023)
28.577 (2022)
29.735 (2021)
26.600 (2020)
|395,45624
393,86602
345,34340
378,65686
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AMASYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.103 (2023)
28.990 (2022)
28.609 (2021)
25.700 (2020)
|394,83654
393,44059
346,47739
379,71482
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MUŞ) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.158 (2023)
27.112 (2022)
27.280 (2021)
25.800 (2020)
|394,78521
395,30251
347,85107
379,63578
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BURDUR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|26.213 (2023)
29.680 (2022)
30.821 (2021)
27.000 (2020)
|394,73896
392,79914
344,24157
378,28370
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.275 (2023)
29.440 (2022)
30.489 (2021)
26.700 (2020)
|394,68046
393,02180
344,57256
378,61506
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AĞRI) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.785 (2023)
29.232 (2022)
30.046 (2021)
28.200 (2020)
|394,17503
393,23723
345,02532
376,90536
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.042 (2023)
29.683 (2022)
31.498 (2021)
26.700 (2020)
|393,90930
392,79653
343,62190
378,60871
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ERZİNCAN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|27.170 (2023)
30.312 (2022)
31.593 (2021)
28.200 (2020)
|393,79508
392,21538
343,54361
376,86598
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GİRESUN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|28.031 (2023)
31.438 (2022)
32.801 (2021)
28.500 (2020)
|392,96008
391,17003
342,40984
376,55927
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(KONYA) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|28.144 (2023)
30.649 (2022)
30.846 (2021)
— (2020)
|392,84275
391,90776
344,21509
—
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.160 (2023)
30.571 (2022)
31.835 (2021)
27.700 (2020)
|392,82371
391,97757
343,34153
377,37608
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Ereğli Eğitim Fakültesi
(ZONGULDAK) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.226 (2023)
30.721 (2022)
31.389 (2021)
27.500 (2020)
|392,75572
391,83048
343,70946
377,62623
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
(KİLİS) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+18
60+2
60+2
60+2
|90
62
62
62
|28.262 (2023)
30.967 (2022)
32.236 (2021)
28.300 (2020)
|392,72892
391,60742
342,94647
376,83085
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(SİNOP) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.354 (2023)
31.899 (2022)
33.751 (2021)
29.000 (2020)
|392,61854
390,74677
341,56404
376,04970
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.660 (2023)
31.268 (2022)
33.344 (2021)
28.500 (2020)
|392,28872
391,32270
341,90173
376,57717
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(TOKAT) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|28.664 (2023)
31.534 (2022)
33.716 (2021)
28.700 (2020)
|392,28531
391,08087
341,59548
376,37902
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|29.556 (2023)
32.213 (2022)
34.292 (2021)
29.400 (2020)
|391,45382
390,46576
341,08571
375,65585
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Dede Korkut Eğitim Fakültesi
(KARS) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.021 (2023)
32.110 (2022)
33.917 (2021)
29.900 (2020)
|391,02656
390,56133
341,42401
375,06614
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ARTVİN) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|40+1+0+0+0
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|30.307 (2023)
32.446 (2022)
34.309 (2021)
— (2020)
|390,78417
390,27259
341,07020
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(YOZGAT) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|30.525 (2023)
32.530 (2022)
34.617 (2021)
30.000 (2020)
|390,61461
390,20036
340,81036
374,99053
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(BAYBURT) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2+0+0+0
60+2
—
—
|62
62
—
—
|30.934 (2023)
33.221 (2022)
— (2021)
— (2020)
|390,25641
389,61925
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+0+0+0
8+0
8+0
6+0
|8
8
8
6
|35.575 (2023)
37.044 (2022)
39.856 (2021)
33.800 (2020)
|386,35434
386,54086
336,45623
371,35124
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|11+0+0+0+0
8+0
9+0
10+0
|11
8
9
10
|37.731 (2023)
38.108 (2022)
40.132 (2021)
38.200 (2020)
|384,73454
385,69116
336,23406
367,43087
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+0+0+0
8+0
12+0
10+0
|8
8
12
10
|43.493 (2023)
45.121 (2022)
52.913 (2021)
45.100 (2020)
|380,61186
380,62835
327,35190
362,07665
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|12+0+0+0+0
17+0
21+0
20+0
|12
17
21
20
|49.834 (2023)
47.338 (2022)
54.132 (2021)
46.500 (2020)
|376,54939
379,15264
326,57139
361,02264
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|8+0+0+0+0
8+0
8+0
7+0
|8
8
8
7
|57.404 (2023)
45.481 (2022)
47.660 (2021)
44.700 (2020)
|372,13696
380,40090
330,73964
362,39479
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|50+0+0+0+0
51+0
42+0
55+0
|50
51
42
55
|68.740 (2023)
68.607 (2022)
76.994 (2021)
79.300 (2020)
|366,43227
367,07677
314,55063
342,36490
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|39+0+0+0+0
40+0
39+0
42+0
|39
40
39
42
|78.271 (2023)
87.079 (2022)
102.065 (2021)
83.200 (2020)
|362,06129
358,77202
304,16835
340,52542
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Burslu)
|SÖZ
|16+0+0+0+0
16+0
13+0
14+0
|16
16
13
14
|83.741 (2023)
51.196 (2022)
59.399 (2021)
57.200 (2020)
|359,75576
376,70080
323,44526
354,10779
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|29+0+0+0+0
34+0
30+0
30+0
|29
34
30
30
|89.882 (2023)
93.152 (2022)
78.152 (2021)
89.500 (2020)
|357,30488
356,39423
314,01888
337,78541
|İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0+0+0+0
38+0
34+0
34+0
|51
38
34
34
|95.028 (2023)
51.145 (2022)
54.018 (2021)
54.300 (2020)
|355,32290
376,73297
326,63922
355,96991
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) (Yurt Dışı)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|5+0+0+0+0
—
—
—
|5
—
—
—
|114.814 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|348,41923
—
—
—
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|22+0+0+0+0
24+0
23+0
15+0
|22
24
23
15
|128.940 (2023)
89.242 (2022)
126.494 (2021)
146.000 (2020)
|344,00572
357,92463
295,88805
317,74950
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GAZİMAĞUSA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|20+0+0+0+0
18+0
19+0
19+0
|20
18
19
19
|139.056 (2023)
120.689 (2022)
215.428 (2021)
248.000 (2020)
|341,06826
346,74762
273,21851
292,79986
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(GAZİANTEP) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|22+0+0+0+0
16+0
12+0
25+0
|22
16
12
25
|141.615 (2023)
124.298 (2022)
93.444 (2021)
146.000 (2020)
|340,33907
345,60323
307,47797
317,69727
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|32+0+0+0+0
32+0
27+0
26+0
|32
32
27
26
|147.788 (2023)
62.208 (2022)
66.148 (2021)
62.500 (2020)
|338,61451
370,39846
319,81051
351,01397
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|42+0+0+0+0
42+0
38+0
40+0
|42
42
38
33
|160.327 (2023)
162.729 (2022)
241.563 (2021)
Dolmadı (2020)
|335,28057
334,87897
268,00920
Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|46+0+0+0+0
46+0
38+0
46+0
|46
46
38
46
|165.790 (2023)
125.563 (2022)
143.506 (2021)
170.000 (2020)
|333,92588
345,22349
290,71194
311,06193
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|16+0+0+0+0
16+0
13+0
8+0
|16
16
13
3
|173.618 (2023)
178.888 (2022)
258.500 (2021)
Dolmadı (2020)
|332,00091
330,96833
264,80491
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|38+0+0+0+0
39+0
38+0
29+0
|38
39
29
11
|188.600 (2023)
203.737 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|328,48515
325,46757
Dolmadı
Dolmadı
|ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|4+0+0+0+0
3+0
4+0
1+0
|4
3
2
—
|209.511 (2023)
181.241 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|323,96195
330,42143
Dolmadı
Dolmadı
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0+0+0+0
51+0
42+0
42+0
|28
51
42
42
|226.782 (2023)
105.814 (2022)
110.544 (2021)
120.000 (2020)
|320,43875
351,74696
301,13845
326,01816
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|18+0+0+0+0
18+0
14+0
8+0
|18
18
5
1
|232.534 (2023)
269.180 (2022)
Dolmadı (2021)
Dolmadı (2020)
|319,32277
313,08734
Dolmadı
Dolmadı
|FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0+0+0+0
51+0
42+0
59+0
|51
51
42
59
|236.787 (2023)
93.857 (2022)
102.013 (2021)
130.000 (2020)
|318,49579
356,13203
304,18920
322,63720
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Eğitim Fakültesi
(KKTC-LEFKOŞA) (KKTC)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|38+0+0+0+0
33+0
29+0
20+0
|38
33
29
20
|240.142 (2023)
147.438 (2022)
181.948 (2021)
222.000 (2020)
|317,86281
338,93931
280,69536
298,36549
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|5+0+0+0+0
5+0
4+0
5+0
|4
5
4
5
|252.098 (2023)
165.529 (2022)
220.430 (2021)
264.000 (2020)
|315,64818
334,18793
272,20225
289,54305
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|8+0+0+0+0
—
—
—
|3
—
—
—
|267.181 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|312,93903
—
—
—
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|51+0+0+0+0
51+0
42+0
48+0
|26
51
42
48
|271.176 (2023)
56.524 (2022)
70.138 (2021)
72.300 (2020)
|312,23618
373,55686
317,80294
345,77581
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|10+0+0+0+0
10+0
11+0
12+0
|4
10
11
10
|271.911 (2023)
210.254 (2022)
217.771 (2021)
Dolmadı (2020)
|312,10895
324,10630
272,74980
Dolmadı
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|SÖZ
|43+0+0+0+0
42+0
34+0
34+0
|28
42
34
34
|273.186 (2023)
191.366 (2022)
219.695 (2021)
230.000 (2020)
|311,88528
328,12536
272,36316
296,60102
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|41+0+0+0+0
46+0
42+0
44+0
|37
46
42
44
|286.261 (2023)
130.276 (2022)
196.974 (2021)
122.000 (2020)
|309,66699
343,78068
277,21449
325,21349
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SÖZ
|15+0+0+0+0
15+0
15+0
15+0
|9
15
15
15
|288.306 (2023)
167.663 (2022)
218.440 (2021)
202.000 (2020)
|309,33679
333,65809
272,60665
303,03024
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|10+0+0+0+0
23+0
—
—
|3
20
—
—
|291.443 (2023)
Dolmadı (2022)
— (2021)
— (2020)
|308,82427
Dolmadı
—
—
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(%25 İndirimli)
|SÖZ
|40+0+0+0+0
—
—
—
|21
—
—
—
|297.848 (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|307,76797
—
—
—
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(Ücretli)
|SÖZ
|10+0+0+0+0
28+0
2+0
5+0
|—
6
2
3
|— (2023)
Dolmadı (2022)
170.791 (2021)
Dolmadı (2020)
|—
Dolmadı
283,42278
Dolmadı
|TED ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SÖZ
|5+0+0+0+0
—
—
—
|—
—
—
—
|— (2023)
— (2022)
— (2021)
— (2020)
|—
—
—
—