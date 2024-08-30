Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
17:08
OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?
2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasına günler kala güncel servis ücretleri araştırılmaya başladı. İstanbul UKOME'nin (Ulaşım Koordinatları Merkezi) yeni dönem için tavan fiyatları bekleniyor. Özel okul ve devlet okulları arasındaki fiyatlar değişkenlik gösterirler tavan ücret baz alınıyor. Peki, Peki, KM servis ücretleri ne kadar oldu? Özel okul, devlet okul servis ücretleri ne olacak?İşte Istanbul, Ankara, Antalya, İzmir yeni dönem fiyatlandırması