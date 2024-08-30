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Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 17:08

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?

2024-2025 yılı eğitim öğretim döneminin başlamasına günler kala güncel servis ücretleri araştırılmaya başladı. İstanbul UKOME'nin (Ulaşım Koordinatları Merkezi) yeni dönem için tavan fiyatları bekleniyor. Özel okul ve devlet okulları arasındaki fiyatlar değişkenlik gösterirler tavan ücret baz alınıyor. Peki, Peki, KM servis ücretleri ne kadar oldu? Özel okul, devlet okul servis ücretleri ne olacak?İşte Istanbul, Ankara, Antalya, İzmir yeni dönem fiyatlandırması

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?

Yeni dönemde öğrencilerin servis ücretleri velilerin gündemini oluşturuyor. Her il için UKOME toplantısı sonucunda belirlenen tavan fiyat için sorgulamalar başladı. Yeni ücretler açıklandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir servis ücretleri

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025 BELLİ OLDU MU?

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) okul servis ücretleri ile ilgili aldığı kararla, 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla aylık 1931,40 TL, 1-3 km 2.068 TL, 3-5 km 2.234 TL, 15-17 km 3.712 TL, 23-25 km 4.519 TL oldu.

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OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?

ANTALYA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025

UKOME kararına göre önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda şöyle:

Resmi okullarda 0-3 km 1740 TL, 3-6 km 1820 TL, 6-9 km 1910 TL, 9-13 km 1980 TL, 13 km üzerinde km başına 14 TL ve rehber personel 700 TL. Özel okullarda 0-3 km 2 bin 490 TL, 3-6 km 2 bin 565 TL, 6-9 km 2 bin 690 TL, 9-12 km 2 bin 840 TL, 12-15 km 2 bin 930 TL, 15 km üzerinde km başına 15 TL ve rehber personel 700 TL.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?

ANKARA SERVİS ÜCRETLERİ 2025

0-3 km: Aylık 1.860 TL, Yıllık 16.745 TL

3-6 km: Aylık 2.050 TL, Yıllık 18.450 TL

6-10 km: Aylık 2.370 TL, Yıllık 21.320 TL

10-15 km: Aylık 2.757 TL, Yıllık 24.810 TL

15 km üzeri: Aylık ücret belirtilmedi, ancak yıllık 320 TL ek ücret uygulanacak.

Rehber personel ücreti ise 720 TL olarak belirlendi.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2024: Yeni dönemde tavan açıklandı!İstanbul, Ankara,Antalya ,İzmir KM servis ücretleri kaç TL?
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