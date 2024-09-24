“Okula gidiyorum” diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

"BİLGİSAYAR OYUNUNDA BİR ÇOCUKLA TANIŞTIĞINI ÖĞRENDİK"

Kuzeni öğlen bunu annesine söylüyor, o da durumu eşime iletiyor. Biz de bu şekilde haberdar olduk. Durum tamamen polise intikal etti, süreç bu şekilde devam ediyor. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz.