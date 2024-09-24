Giriş Tarihi: 24.09.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
21:06
“Okula gidiyorum” diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…
İstanbul Bağcılar'da pazartesi günü sabah saat 08.00'de "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile polise giderek kayıp ihbarında bulunurken, Yüsra'nın bilgisayar oyununda tanıştığı bir çocukla birlikte gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İşte detaylar…