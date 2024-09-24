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Giriş Tarihi: 24.09.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:06

“Okula gidiyorum” diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

İstanbul Bağcılar'da pazartesi günü sabah saat 08.00'de "Okula gidiyorum" diyerek evden çıkan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz'dan haber alınamıyor. Kızlarının bulunmasını isteyen aile polise giderek kayıp ihbarında bulunurken, Yüsra'nın bilgisayar oyununda tanıştığı bir çocukla birlikte gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İşte detaylar…

İHA
Okula gidiyorum diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki Yüsra Yavuz 23 Eylül pazartesi günü sabah saat 08.00 saatlerinde okula gitmek için evden çıktı.

Okula gidiyorum diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

Kızlarından o zamandan beri haber alamayan aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Aile 15 gündür haber alamadıkları kızlarının hayatından endişe duyuyor.

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Okula gidiyorum diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

KUZENİNE "HASTAYIM, OKULA GELEMEYECEĞİM" DEDİ

Konuyla ilgili konuşan Yüsra'nın babası İsmail Yavuz, "Dün sabah itibarıyla okula gidiyorum diye evden çıktı. Okulla evin arası yaklaşık 10 dakika zaten, daha sonrasında kendisinden haber alamadık. Öğle saatlerinde kuzeniyle telefonda görüştüğünü öğrendik. Kuzenine 'Ben bugün hastayım, okula gelemeyeceğim' diyerek okula gitmemiş.

Okula gidiyorum diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

"BİLGİSAYAR OYUNUNDA BİR ÇOCUKLA TANIŞTIĞINI ÖĞRENDİK"

Kuzeni öğlen bunu annesine söylüyor, o da durumu eşime iletiyor. Biz de bu şekilde haberdar olduk. Durum tamamen polise intikal etti, süreç bu şekilde devam ediyor. Kızım çok içine kapanık bir çocuk, kendisi sürekli bilgisayarda vakit geçiriyor. Oynadığı bir bilgisayar oyununda bir çocukla tanıştığını kuzeninden öğrendik. Kızımızın tanıştığı bu çocukla birlikte gitmiş olabileceğinden şüpheleniyoruz.

Okula gidiyorum diye evden çıktı! Yüsra sırra kadem bastı: Bilgisayar oyununda bir çocukla tanışmış…

Bu, şu an sadece bir şüphe; polisten gelen kesin bir bilgi yok. Şu anda polisler tarafından çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Umarım en kısa zamanda bir netice alırız. Duyanların ve bilenlerin lütfen bizimle iletişime geçmesini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

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